США готовят новые удары по российской экономике – МИД Украины

США намерены продолжать политику укрепления Украины в войне с РФ. А саму Россию ожидает еще больше ударов. В частности, по экономической и финансовой системах, а также торговле.

Об этом по итогу разговора с государственным секретарем США сообщил у себя в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что разговор прошел в телефонном формате.

По его словам, США готовы поддерживать Украину прежде всего, по тем направлениям, которые позволят ей "эффективно отражать дальнейшие атаки России". В частности:

экономическом;

военном.

"Поговорил с Энтони Блинкеном о шагах по укреплению Украины в экономическом и военном отношении, чтобы мы могли продолжать эффективно отражать дальнейшие атаки России. Благодарен США за уже оказанную поддержку. Грядут новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле", – сообщил Кулеба.

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Ранее же Украина передала в американский Конгресс список, в котором перечислены военные нужды нашей страны для борьбы с российскими оккупантами. В нем говорится о:

беспилотниках;

артиллерийских системах;

самолетах.

Перечень также включает помощь в лечении раненых военных, ремонте военной техники и транспортировке оружия через соседние европейские страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, США расширили санкции в связи нападением РФ на Украину. В список добавили 13 физических лиц и 21 компанию. Они не зарегистрированы в РФ, но могли помогать России уклоняться от санкций.

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