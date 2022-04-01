СНБО анонсировал введение новых санкций против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) готовится ввести санкции против России и компаний, которые сотрудничают и помогают России. Произойти это должно во время ближайшего заседания Совета.

Об этом в эфире UA:разом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Это будут санкции, которые касаются РФ, компаний, которые с ней сотрудничают, компаний, которые ей помогают", – отметил он.

При этом Данилов подчеркнул: помощь, которую эти компании оказывают России, в конечном итоге окажется напрасной. "Победа будет за нами. И мы свою землю отдавать никому не собираемся", – сказал секретарь СНБО.

Ранее же в общении с журналистами он отметил, что готовящиеся санкции затронут корпорации и физических лиц, продающих продукцию российскому военно-промышленному комплексу. "Это большие корпорации, люди и предприятия, которые изготавливали и продолжают изготавливать продукцию ВПК, которые занимаются мощным бизнесом на территории РФ, соответственно, помогают российскому бюджету поддерживать армию страны, которая продолжает вторжение в Украину", – рассказал Данилов.

Видео дня

В то же время в Верховной Раде приняли за основу законопроект, который увеличивает налоговые ставки для компаний, работающих в государстве-агрессоре (России), несмотря на ее полномасштабную войну против Украины. Размер увеличения составляет 1,5 раза (50%). Увеличение ставки затронет:

налог на прибыль предприятий;

экологический налог;

ренту;

налог на имущество.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США расширили санкции в связи нападением РФ на Украину. В список добавили 13 физических лиц и 21 компанию. Они не зарегистрированы в РФ, но могли помогать России уклоняться от санкций.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!