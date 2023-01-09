Сколько товаров и как смогла экспортировать Украина: озвучены результаты 2022-го

Украина за 2022 год экспортировала товаров на 44,2 млрд долларов, а импортировала – на 54,5 млрд. При этом всего за границу отправили почти 99,8 млн тонн товаров и импортировали – более 30,34 млн тонн.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Минвосстановления Мустафа Найем. Перевозки по морю и небу стали почти невозможными. Экспортировать и импортировать большинство товаров Украине пришлось по суше – объем экспорта железнодорожным транспортом увеличился почти вдвое. А объем импорта уменьшился в четыре раза.

Автомобилисты с февраля наращивали показатели импорта и экспорта. В 2022 году грузовиками и кораблями из Украины были экспортированы товары, стоимость которых была почти одинаковая – на 16,23 и 17,86 млрд долл. соответственно. А импорта грузовика ввезли в страну в 5,5 раза больше, чем корабли.

С 24 февраля движение морского транспорта остановилось почти полностью. Экспортное движение по морю значительно оживилось только в августе, когда начало действовать "Зерновое соглашение". Однако в предыдущие объемы перевозок морской торговый флот не вернулся до сих пор.

Договоренности об упрощении условий работы для украинских перевозчиков с Евросоюзом позволили увеличить объем экспортируемого и импортированного грузовиками на четверть. Дополнительно, примерно по 200 тысяч тонн товаров ехали из Украины и в Украину ежемесячно начиная с июля.

Увеличению размеров перевозок поспособствовала и отмена разрешительного режима в том числе с Молдовой, Северной Македонией, Турцией и Грузией.

"Чтобы дальше развивать сухопутное сообщение с миром, мы работаем над увеличением пропускной способности границы – перестраиваем железнодорожную и автомобильную пограничную инфраструктуру. В этом году впервые за 25 лет открыли новый пункт – "Красноильск – Викову де Сус", продолжаем строительство "Нижанковичей" и "Дьяковцев", реконструировали "Краковец-Корчеву". Есть первые результаты переговоров с польскими коллегами об организации совместного пограничного и таможенного контроля – составили текст будущего Соглашения", – написал Найем.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, страны Африки и Азии получат украинское зерно бесплатно. При этом сама Украина получит выручку за это продовольствие.