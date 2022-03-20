Сколько денег на помощь Украине выделили международные финорганизации: Шмыгаль раскрыл суммы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о средствах, которые международные финансовые организации выделяют на помощь нашему государству во время войны, которую развернула РФ. Глава Кабмина указал, что на днях руководители крупнейших фининститутов обнародовали совместное заявление, где анонсировали программы поддержки.

Так, Всемирный банк анонсировал пакет поддержки на $3 млрд в ближайшие месяцы. Банк уже мобилизовал более $900 млн для быстрой поддержки бюджетных нужд, а более $300 млн поступили в Украину. Об этом Шмыгаль написал 20 марта в Facebook.

МВФ (Международный валютный фонд) выделил $1,4 млрд. При этом переговоры по получению новых средств продолжаются.

В ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) приняли программу поддержки нашей стране на €2 млрд для обеспечения срочных потребностей. Также банк подчеркнул, что готов приобщиться к восстановлению Украины сразу после нашей победы.

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Европейский инвестиционный банк принял программу поддержки на €2 млрд с быстрым выделением €700 млн. Кстати, первый транш в €400 млн уже поступил. Евросоюз выделил €600 млн из анонсированных €1,2 млрд.

"Вся эта финансовая поддержка делает наш экономический фронт гораздо сильнее. Мы благодарны нашим партнерам. Весь мир сплочен вокруг Украины, видит, что за нами правда. А это значит, что победа будет так же за нами. Держим строй. Работаем над тем, чтобы приблизить эту победу", – заявил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, существуют "компромиссы", на которые Украина не может пойти в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил президент Владимир Зеленский. В частности, государство не может поступиться своей территориальной целостностью и суверенитетом.

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