Сколько будет стоить доллар на выходных: озвучен прогноз для обменников 

В Украине 28 и 29 января курс доллара в обменниках будет находится в пределах 40-40,4 грн/$ (прием) и 40,45-40,8 грн/$ (продажа). Ситуация на валютном рынке остается стабильной.

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Как сообщают аналитики Минфин, евро при это будет покупать за 42,8-43,5 грн, а продавать за 43,55-43,9 грн. В целом последние новости и решения НБУ позитивно повлияли на настроения участников рынка. Среди них:

Нацбанк увеличил требования к обязательному резерву банка. В иностранной валюте резерв увеличится с 15 до 20%.

Минфин удачно розместил военные облигации. 24 января разместили 13,225 млрд с максимальной доходностью в 19,75% годовых.

"В условиях неопределенности дальнейшего поведения пары евро/доллар, владельцы обменников не захотят особо рисковать по евровалюте и для подстраховки сохранят широкий спред по евро", – говорится в публикации.

В целом ситуация на валютном рынке в первую очередь зависит от того, что происходит на фронтах. Успехи ВСУ также гарантируют стабилизации курса доллара.

Как формируется курс доллара

В Украине Национальный банк зафиксировал официальный курс доллара на уровне 36,6 грн/$. В то же время в банках и обменниках стоимость валюты формируется благодаря рыночным механизмам, баланса спроса и предложения на рынке.

После начала полномасштабной войны курс доллара резко вырос. Однако после Нацбанку удалось удержать стоимость валюты в более высоком, однако стабильном коридоре.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине подорожал доллар. На утро 27 января банки установили наличный курс на уровне 40,15/40,6 грн. (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше, чем было утром 26 января – причем и на покупку, и на продажу.

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