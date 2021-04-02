Ситуация с водой в Крыму будет только ухудшаться – польские СМИ

Невзирая на действия РФ, ситуация с водой в оккупированном Крыму не улучшилась. При этом в 2021-м водоснабжение жителей полуострова может еще больше ухудшиться.

Об этом заявил редактор Польско-украинского портала Дариуш Матерняк в интервью изданию BiznesAlert. "Лучше уж точно не станет. Россияне пытаются обеспечить водоснабжение разовыми методами, есть планы, в том числе строительство газопровода через Крымский мост, однако это не системные меры. Жители жалуются на отсутствие водоснабжения и ее низкое качество. Без договоренности с Украиной ситуация здесь не изменится к лучшему, и следует помнить, что до 2014 года, то есть до начала российской оккупации, 85% потребностей в водоснабжении было покрыто за счет поставок с Украины", – сказал он.

Местные "власти" сейчас проводят бурение артезианских скважин. Отмечается, что водозабор в Крыму увеличивается, а сами скважины не в состоянии удовлетворить эту потребность. В краткосрочной перспективе это, так или иначе, работает, а в долгосрочной перспективе эта деятельность разрушительна для экосистемы всего полуострова.

"Конечно, все знают о проблемах Крыма, но это связано с незаконной аннексией полуострова Россией. Очень редко можно услышать что-либо о возможных переговорах с Россией о поставке воды через Северо-Крымский канал. Это может немного измениться в этом году в связи с открытием Крымской платформы, которая представляет собой платформу для диалога о деятельности, связанной с деоккупацией Крыма. Официальное инаугурационное собрание состоится в августе этого года", – отмечает специалист.

При этом остается без ответа ключевой вопрос: будет ли РФ заинтересована в каком-то конструктивном участии в этой платформе? Так как без конструктивной позиции России, которую нельзя увидеть – поскольку те рассматривают Крым как один из своих субъектов федерации – нет шансов решить проблемы полуострова, относящиеся к воде.

Напомним, в предприятии "Вода Крыма" сообщили, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища полуострова не наблюдается. Об этом заявил глава предприятия Владимир Баженов.

Как сообщал OBOZREVATEL: