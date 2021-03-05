Шмыгаль назвал приемлемым госдолг Украины в размере 90 млрд долларов

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приемлемым совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины, который составляет 2558 млрд гривен или более 90 млрд долларов.

"По состоянию на конец января сумма государственного долга составляет 90 млрд долларов. Полностью все параметры бюджета, дефицита государственного бюджета, займы, которые планировалось принять в прошлом году, были соблюдены. Соответственно, это естественный рост государственного долга", – сообщил Шмыгаль в пятницу, 5 марта, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, размер совокупного государственного долга находится в пределах допустимых параметров.

"Он согласован всеми министерствами, всеми международными партнерами, является приемлемым для международных инвесторов и не выходит за пределы сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание государственного долга", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что по состоянию на начало 2020 года сумма государственного долга была около 85 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине государственный долг достиг отметки 2,3 трлн грн. Проект бюджета на 2021 год рассчитан с учетом огромного дефицита, который снова придется покрывать новыми долгами.

Уже в этом году каждый украинец отдаст по 10 тысяч гривен на обслуживание долгов.