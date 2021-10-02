Шмыгаль анонсировал новые ипотечные ставки: обещают давать дешевые кредиты всем украинцам

В Украине Кабмин планирует расширить программу доступного ипотечного кредитования. Деньги на квартиры обещают выдавать не под 7%, а под 5%. Кроме того, такой возможностью смогут воспользоваться все желающие.

Такие планы озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи "Слуги народа" в Трускавце. "Рассматриваем возможность продолжить программу обеспечения жилье. Но не под 7%, а под 5% и для всех", – сказал глава правительства, передает издание liga.

Пока расходы на новую программу кредитования в бюджете не предусмотрели, соглашения с банками не подписали, поэтому, утверждать о том, что кредитования изменят, слишком рано.

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Сейчас в Украине работает программа кредитования под 7%. Но вот ресурс ограничен, есть требования по площади, нужен первоначальный взнос. В Минфине озвучивали результаты: всего выдали под 7% меньше 900 квартир. При том, что только в Киеве в 2020-м продали 40,5 тыс. новых квартир (без учета вторичного рынка).

Всего в банки, которые присоединились к программе, подали 1254 заявки на ипотеку. Причин для низкого спроса несколько: ограничения при оформления такой ипотеки (нужен официальный доход, первоначальный взнос, хорошая кредитная история), с другой же стороны доверие к государственным программам со стороны украинцев находится на низком уровне.

Главная проблема: в Украине из-за высокой инфляции относительно высокая доходность по депозитам. Как следствие, банкам приходится устанавливать более высокие ставки по кредитам. А учитывая, что долгосрочное квартирное кредитование имеет много рисков, банкам не выгодно выдавать ипотеки.

Как писал OBOZREVATEL, программа "Доступная ипотека 7%" стартовала 1 марта. Как сообщали в Минфине, рассчитано, что ею смогут воспользоваться около 5 тысяч семей. В Кабмине рассматривают возможность повысить первоначальный взнос с 15 до 25%, а также установить требования к возрасту жилья.