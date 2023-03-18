Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в Кабмине: Федоров получит новые полномочия, несколько министров лишаться своих кресел 

Из Кабинета министров уволят министра образования и науки Сергей Шкарлета, министра стратегических отраслей и промышленности Павла Рябикина. При этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров получит фактически новые полномочия с новой должностью.

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Об этом на своей странице в Telegram написал премье-министр. Так, на заседании "Слуги народа" (решение об увольнении и назначении министров принимают в парламенте) приняли решение вместо Шкарлета назначить Оксена Лесового. При этом место Рябикина займет Александр Камышин.

Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины.

Что известно о будущих министрах

Оксен Лесовой – кандидат философских наук по философской антропологии и философии культуры. Уже 19 лет занимает должность директора Национального центра "Малая академия наук Украины". В 2012 году стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Отец Лесового – философ и правозащитник Василий Лесовой. Мать – педагог Вера Лесовая-Гриценко.

В сентябре 2020 года вместе с президентом Малой академии наук Станиславом Довгим инициировал создание первого Музея науки в Украине. Сначала структура должна была быть размещена в печально известной "тарелке" возле станции метро "Лыбидская" в Киеве, но из-за ряда скандалов музей решили перенести на ВДНХ. В начале войны пошел добровольцем в 95-ю бригаду Десантно-штурмовых войск.

Александр Камышин в 2005 году окончил Международный финансовый университет. В 2007-м – Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

С апреля 2012 по декабрь 2019 года – член наблюдательного совета компании Portinvest и Lemtrans. С июля 2011 по 2012 год – издатель Latifundist Media.

С января 2020 по 2021 год – управляющий партнер Fortior Capital, которая специализировалась на инвестициях в инфраструктуру и агросекторе. С 2021 – советник министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

11 августа 2021 года Кабинет министров назначил Александра Камышина и.о. председателя правления АО "Укрзализныця". С 24 марта 2022 года – председатель правления Укрзализныци.

27 февраля 2023 года Александр Камышин подал в отставку с поста главы правления АО "Укрзализныця". 3 марта 2023 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Камышина своим советником.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине лишатся своих должностей 47 руководителей государственных предприятий. Увольнения уже начались и будут происходить постепенно.

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