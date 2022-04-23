Шестой пакет санкций ЕС против России: когда введут и что будет включать

ЕС в следующем пакете санкций против России надеется нацелиться на российскую нефть и банки. По словам нескольких дипломатов, Брюссель еще разрабатывает планы шестого раунда мер в связи с вторжением РФ в Украину, которые, как ожидается, будут представлены странам Европейского союза в начале следующей недели.

Новый пакет должен включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может быть нацелен на большее количество российских банков. Их исключат из международной платежной системы SWIFT, сообщает POLITICO со ссылкой на источники.

По мере того как война на Украине затягивается, к лидерам ЕС все чаще предъявляются требования перекрыть жизненно важный поток доходов Кремля, поступающий от энергетического сектора России. Это касается экспорта нефти и газа.

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В своих пяти предыдущих пакетах Евросоюз поддержал запрет на уголь и исключил ряд российских банков из SWIFT, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Но по мере того, как появляются свидетельства зверств рашистов в Украине западные правительства усилили военную поддержку нашего государства и решили ужесточить санкции против диктатора Владимира Путина и его режима.

Крупные российские банки, такие как Газпромбанк и Сбербанк, пока не попали под санкции, так как они участвуют в сделках по энергоресурсам. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что новые санкции, скорее всего, затронут Сбербанк (крупнейший банк России). Один из дипломатов ЕС ожидает, что ЕК нацелится на все российские банки, включая Газпромбанк.

Некоторые страны, в частности, балтийские, настаивают на дополнительных мерах по борьбе с российскими дезинформационными операциями в рамках шестого пакета. Ранее Брюссель запретил пропагандистские RT и Sputnik. В других странах предложили запретить в ЕС несколько других российских СМИ, в то время как другие опасаются, что такая мера может иметь неприятные последствия против Запада, поскольку этот шаг может быть использован в целях российской пропаганды.

Что касается нефти, то неясно, насколько быстрым и всеобъемлющим будет поэтапный отказ от импорта из России в будущем. Поскольку доходы от нефти и газа составляют важнейший источник финансирования российской военной машины, санкции в отношении энергетики рассматриваются как жизненно важный следующий шаг в ответ ЕС на вторжение.

Но такие страны, как Германия и Венгрия, пытаются смягчить предложения. ФРГ предупредила о рецессии, если ЕС немедленно заблокирует российский газ и нефть. Ранее против введения эмбарго на газ из страны-террориста выступила Австрия, несмотря на войну в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что власти США и Евросоюза ведут переговоры о шагах, которые блок мог бы предпринять для ограничения импорта нефти из России и сокращения доходов, которые страна-террорист получает от продаж. Обсуждаемые варианты включают запрет, предельную цену и механизм оплаты для удержания доходов, которые РФ получила с начала войны в Украине.