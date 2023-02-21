Шантаж Кремля провалился: цены на газ в ЕС преодолели знаковую отметку

Европейский Союз (ЕС) уже точно не замерзнет в этот зимний сезон. Рыночные цены на газ в Европе 21 февраля опускались ниже знаковой отметки 48 евро за МВт-ч (около $530 за тыс. кубометров), что является минимумом более чем за год, с конца 2021 года.

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Это также на 85% ниже пиковых цен, которые фиксировались в 2022 году, говорится в данных ICE Futures по ценам на хабе TTF. Падение стало очередным свидетельством, что газовый шантаж Кремля провалился.

"Темпы падения поражают – 80% от августовского пика 2022 года, а с начала нынешнего года – 35%. До конца календарной зимы – всего 7 дней, а далее весенне-летний период, когда потребление и спрос на газ, а следовательно, и цены традиционно уменьшаются", – прокомментировал глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Он напомнил, что в 2022 году цены на газ в ЕС дважды взтелати до рекордных 340 евро за МВт-ч (около $3800 за тыс. куб. м.). Первый раз рекорд был побит в марте, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Второй раз – в конце августа, на фоне газового шантажа со стороны РФ в преддверии зимы. "Тогда шок и шантаж стоили континенту более $1 трлн дополнительных расходов (Германия направила на антикризисные меры 7,4% своего ВВП, Италия и Нидерланды – по 5,1% ВВП)", – отметил Гетманцев.

Однако после пережитого удара ЕС взялся за наведение порядка на газовом рынке. В частности, были найдены альтеративные источники топлива, создан механизм совместных закупок, активизировалось энергосбережение. В резульатате Европе удалось заполнить хранилища, и цена на газ начала падать.

Многие эксперты, включая Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждают: опасность миновала не до конца, газовый кризис может накрыть Европу следующей зимой. Однако к этому времени Евросоюз планирует предпринять еще несколько шагов для обеспечения своей энергобезопасноти, в частности:

открывать дополнительные LNG-терминалы для приема сжиженного газа;

увеличивать закупки топлива летом, когда цены на энергоресурсы самые низкие в году;

искать партнеров и подписывать контракты на поставки газа (в том числе долгосрочные, по самым выгодным ценам).

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас ЕС закупает газ в основном у США. При этом в Штатах заговорили о продаже Европе газа по революционно низкой цене – $12 за Mmbtu, то есть около $380 за тысячу кубометров. Такая цена возможна, если заключить долгосрочные контракты и поработать над расширением европейской LNG-инфраструктуры.

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