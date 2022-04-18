"Северный поток-2" в Германии продвигали за деньги Кремля: соратницу Шольца обвинили в махинациях

Политическую соратницу канцлера Германии Олафа Шольца, социал-демократку Мануэлу Швезиг заподозрили в сговоре с российским "Газпромом". Швезиг возглавляет федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания. Этот регион во времена правления Ангелы Меркель стал своеобразным форпостом для лоббирования российских интересов, именно в нем начинается "Северный поток-2".

В в 2021 году в этом регионе был основан якобы экологический фонд. На самом же деле его финансировал "Газпром". В ответ фонд лоббировал интересы российской компании на федеральном и общеевропейском уровнях, а также помогал РФ обходить санкции США. Об этом сообщили издания Welt (Германия) и The Times (Великобритания).

Welt утверждает, что в его распоряжении есть копии документов, которые подтверждают, что лоббирование происходило в сговоре с властями Мекленбурга-Передней Померании. При этом, и Меркель, и Шольц всегда отрицали свою причастность к фонду и лоббированию интересов "Газпрома".

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Как указывает Welt, именно на территории Мекленбурга, в общине Лубмин, стартует газопровод "Северный поток-2". Его Россия также использовала как инструмент геополитического шантажа и давления на Евросоюз.

The Times, в свою очередь, напрямую обвиняет Мануэлу Швезиг в том, что она "вступила в сговор с россиянам". "Региональный лидер Германии вступил в сговор с "Газпромом", российской государственной энергетической компанией, чтобы продвигать газопровод "Северный поток-2", свидетельствуют документы", – пишет издание.

Оно ссылается на "сотни электронных писем и документов", обнародованных в соответствии с Законом об экологической информации. По данным The Times, они свидетельствуют о том, что соратница Шольца тесно сотрудничала с оператором "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG.

В период создания фонда тогдашняя канцлер Германии Ангела Меркель активно поддерживала "Северный поток-2". Несмотря на все предупреждения Украины, Польши и стран Балтии о геополитической опасности "трубы", Меркель продолжала твердить об "экономической обоснованности проекта".

Фактически, завершение строительства "Северного потока-2" в 2021 году стало результатом поддержки Меркель. Даже после того, как канцлер сменился и место Меркель занял Шольц позиция Германии по этому вопросу не изменилась.

"Северный поток-2" был заморожен только после того, как Россия признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Позже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что приверженность российскому газопроводу "была ошибкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, и сейчас, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Германия активнее всех стран ЕС создает препятствия для ужесточения санкций против России за агрессивную войну в Украине. Такая позиция связана с тем, что немецкие власти больше пекутся о деньгах, чем о репутации, считает Моравецкий.

"Не голоса немецкого бизнеса, немецких миллиардеров, которые сейчас сдерживают вас от дальнейших действий, сегодня должны громко звучать в Берлине. Это должны быть голоса невинных женщин и детей, голоса убитых должны быть услышаны всеми немцами и всеми немецкими политиками", – сказал Моравецкий.