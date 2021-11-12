"Северный поток-2" еще могут остановить? Чего ждать Украине после смены власти в Германии

Газопровод "Северный поток-2" в обход Украины уже начал процедуру сертификации. Но в Германии, которая является главным лоббистом трубопровода в ЕС, разделились мнения относительно главного российского проекта последних десятилетий. После выборов в парламент зайдут "Зеленые", которые могут получить пост пост министра иностранных дел, а затем попытаться сорвать запуск "трубы".

В свою очередь Украина тоже пытается добиться участия в сертификации "Северного потока-2". Если удастся найти нарушения, то запуск газопровода может снова задержаться.

Есть ли возможность остановить проект Кремля и что ждет украинскую Газотранспортную систему, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сертификация газопровода в обход Украины займет около четырех месяцев, это стандартные сроки для немецких регуляторов. Следовательно, поставлять голубое топливо напрямую в Германию "Газпром" сможет только в начале 2022 года.

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Но не только немецкая сторона принимает участие в сертификации проекта. Есть шансы, что в процесс будут вовлечены Украина и Польша, которые наверняка попытаются затянуть или даже сорвать процесс, поскольку не заинтересованы в запуске "трубы".

Вопрос допуска "Оператора ГТС Украины" к сертификации в Германии еще рассматривают. Но даже если немцы примут положительное для Киева решение, шансов остановить "Северный поток-2" все равно еще будет слишком мало.

Если еще недавно США были главным союзником Украины в вопросе противодействия российскому газопроводу, то после избрания Джо Байдена президентом наша страна лишилась такой поддержки.

Теперь остается надеяться на изменение ситуации внутри самой Германии: партия "Союз-90/"Зеленые", которая не поддерживает "Северный поток-2", показала третий результат на парламентских выборах. Ожидается, что при таком раскладе представители этой политсилы будут претендовать на кресло главы МИД и уже через это ведомство попытаются остановить проект Кремля. По крайней мере, такие мнения звучат непосредственно в странах ЕС.

К слову, о том, кто может стать новым канцлером Германии и чего от него стоит ожидать Украине, можно почитать тут.

Но, к примеру, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин сомневается, что МИД Германии в одиночку способен остановить российский газопровод: "Я предполагаю, что это немного переоценка роли "Зеленых" в будущем правительстве. Я не думаю, что здесь будет исходить от правительства такая инициатива".

А вот руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович отмечает, что сейчас прогнозировать ситуацию весьма сложно. Ведь немецкий регулятор, который занимается сертификацией, хоть в принципе и является часть правительства, но все же подчиняется Министерству экономики.

В целом, остановить "Северный поток-2" будет практически невозможно без санкций США против компаний, которые занимаются сертификацией. Германия заинтересована в том, чтобы получать голубое топливо напрямую из России, ведь это даст возможность стать хабом и зарабатывать миллиарды.

А вот Украина в этой ситуации потеряет миллиарды долларов – те деньги, которые сейчас россияне платят за транзит.

В Европе газовые хранилища заполнены менее чем на 25%, а вот Россия достигла исторического показателя с 2000 года и уже забила 99% газовых хранилищ. Увеличивать поставки голубого топлива в страны ЕС Кремлю не хочет, этим решением он спровоцировал дефицит на рынке газа – взвинтили цены и теперь могут продавать меньше, но зарабатывать больше. Таким образом РФ хочет показать Европе, что без ее газа обойтись не получится, а с помощью "Северного потока-2" можно будет увеличить поставки.

При этом публично россияне, в том числе президент Владимир Путин, твердят, что через Украину и так поставляют больше газа, чем прописано в контракте. Но правда в том, что в соглашении на 2021-й прописаны значительно меньшие объемы, чем в предыдущем году. Вместо того, чтобы продавать голубое топливо, Россия продолжает копить его в своих хранилищах, а европейцы терпят убытки. К примеру, от газа зависит вся химическая отрасль.

Как заявил гендиректор украинского оператора ГТС Сергей Макогон, сейчас Россия отказывается доставлять дополнительные объемы голубого топлива. "Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается "Газпромом" (109 млн куб. м)", – пояснил он.

Если Россия успешно запустит "Северный поток-2", то будущее украинской ГТС вовсе окажется под угрозой. С одной стороны, удачное географическое расположение и большие мощности способствуют тому, чтобы Украина была успешной транзитной страной, с другой же – для этого нужно желание соседних государств, в том числе и страны-агрессора.

Конечно, даже если РФ прекратит поставки газа, украинская ГТС не станет полностью бесполезной. К примеру, страны Европы при соответствующем желании могут воспользоваться нашими хранилищами. Однако о той транзитной выручке, которая есть сейчас, говорить уже не придется.