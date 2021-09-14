"Северный поток-2" и цены на газ: к чему готовиться Украине
Вы заметили как красиво гопник заставляет "любить" Европу "Северный Поток-2"?
Когда контролируешь 30% поставок газа, ты можешь незаметным движением руки создать дефицит, взвентить цены и сделать интеллигентку Европу очень доступной...)
Впереди зима, а цена на газ в Европе уже взлетела выше $755 за тыс м3.
Зимой цена может быть под $900
Напомню, в январе 2021 года в Украине цена была в пределах 7 тыс грн за тыс м3 ($260)
Текущие рекордно высокие цены аналитики объясняют:
- похолоданием в Европе,
- высоким спросом в Азии,
- восстановлением спроса в Европе
- низкими запасами газа в хранилищах (!)
- недостаточными дополнительными поставками (!!!)
На данный момент европейские хранилища заполнены на 70,5%, что почти на 16% ниже среднего уровня за последние пять лет.
К слову, ситуация в США на много лучше, запасы там всего на 6,5%, ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.
В Европе за газом рванули цены и на электричетво.
Казалось, бы раздолье для "зеленых"?
Но жаркая погода летом и низкая скорость ветра сдерживали производство энергии, увеличивая использование энергии на ископаемом топливе и повышая в этом году цену на уголь в Европе более чем на 70%!
Но Вы спросите, при чем здесь все-таки Россия?
А при том, что:
1. На Россию, напомню, приходится до 30% объемов поставки газа в Европу
2. "Газпром" сократил транзит газа через Польшу на треть
3. Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер)
5. Еще одной причиной называют отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита
6. Дрессировка епропейцев Путиным.
Цитата: " На свободном рынке в Европе – $650 за тысячу кубов. Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. А вот результат вам", – заявил Путин.
7. Ну и не забываем про "Северный поток-2", который "должен" решить все вопросы Европы, по мнению Кремля и начавшейся его сертификации в Германии
Ну и традиционный ответ на вопрос, что делать?
1. Европейцам - приготовиться к замедлению темпов восстановления экономики и дорогой зиме
2. Украинцам - затянуть пояса и приготовиться к космическим платежкам за тепло
3. Власти приготовиться к народному недовольству и, возможной отставке топовых чиновников, на которых "повесят" вопрос газа.
4. Государственникам - вместе с проектом "большая стройка" анонсировать и реализовать проект "Большая энергетическая стройка", которая позволит получить:
- Энергонезависимость по газу за $3-$4 млрд
- Самообеспечение нефтепродуктами за $10 млрд
- Обеспечение Украины ядерным топливом за $0,5 млрд
(данные - оценки UIF)
- Ну и достроить уже энергоблоки и получить резерв дешевой электроэнергии, которую тоже модно поставлять в Европу
5. Стратегически мыслящей власти:
- формировать международные альянсы по развитию энергетического комплекса Украины,
- достижению энергетической независимости,
- наращиванию добычи для обеспечения Европы украинским газом,
- совместном управлении украинской ГТС и
- превращении Украины в Европейский энергетически Хаб
Не забываем, что любой кризис это всегда и возможности!;
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