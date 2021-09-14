Вы заметили как красиво гопник заставляет "любить" Европу "Северный Поток-2"?

Когда контролируешь 30% поставок газа, ты можешь незаметным движением руки создать дефицит, взвентить цены и сделать интеллигентку Европу очень доступной...)

Впереди зима, а цена на газ в Европе уже взлетела выше $755 за тыс м3.

Зимой цена может быть под $900

Напомню, в январе 2021 года в Украине цена была в пределах 7 тыс грн за тыс м3 ($260)

Текущие рекордно высокие цены аналитики объясняют:

- похолоданием в Европе,

Видео дня

- высоким спросом в Азии,

- восстановлением спроса в Европе

- низкими запасами газа в хранилищах (!)

- недостаточными дополнительными поставками (!!!)

На данный момент европейские хранилища заполнены на 70,5%, что почти на 16% ниже среднего уровня за последние пять лет.

К слову, ситуация в США на много лучше, запасы там всего на 6,5%, ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.

В Европе за газом рванули цены и на электричетво.

Казалось, бы раздолье для "зеленых"?

Но жаркая погода летом и низкая скорость ветра сдерживали производство энергии, увеличивая использование энергии на ископаемом топливе и повышая в этом году цену на уголь в Европе более чем на 70%!

Но Вы спросите, при чем здесь все-таки Россия?

А при том, что:

1. На Россию, напомню, приходится до 30% объемов поставки газа в Европу

2. "Газпром" сократил транзит газа через Польшу на треть

3. Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер)

5. Еще одной причиной называют отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита

6. Дрессировка епропейцев Путиным.

Цитата: " На свободном рынке в Европе – $650 за тысячу кубов. Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. А вот результат вам", – заявил Путин.

7. Ну и не забываем про "Северный поток-2", который "должен" решить все вопросы Европы, по мнению Кремля и начавшейся его сертификации в Германии

Ну и традиционный ответ на вопрос, что делать?

1. Европейцам - приготовиться к замедлению темпов восстановления экономики и дорогой зиме

2. Украинцам - затянуть пояса и приготовиться к космическим платежкам за тепло

3. Власти приготовиться к народному недовольству и, возможной отставке топовых чиновников, на которых "повесят" вопрос газа.

4. Государственникам - вместе с проектом "большая стройка" анонсировать и реализовать проект "Большая энергетическая стройка", которая позволит получить:

- Энергонезависимость по газу за $3-$4 млрд

- Самообеспечение нефтепродуктами за $10 млрд

- Обеспечение Украины ядерным топливом за $0,5 млрд

(данные - оценки UIF)

- Ну и достроить уже энергоблоки и получить резерв дешевой электроэнергии, которую тоже модно поставлять в Европу

5. Стратегически мыслящей власти:

- формировать международные альянсы по развитию энергетического комплекса Украины,

- достижению энергетической независимости,

- наращиванию добычи для обеспечения Европы украинским газом,

- совместном управлении украинской ГТС и

- превращении Украины в Европейский энергетически Хаб

Не забываем, что любой кризис это всегда и возможности!;

Читайте, делайте выводы, делитесь!

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