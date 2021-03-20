"Северный поток-2" достроят, потому что этого хочет Германия, – глава AmCham в РФ

Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен из-за желания Германии, Италии и Франции.

Слова представителя американского бизнеса процитировало издание РИА Новости. "Я считаю, что "Северный поток-2" будет достроен, поскольку это не односторонняя инициатива России, здесь больше движущая сила – это желание Франции, Германии, Италии построить этот газопровод", – сказал Родзянко.

При этом он отметил, что на жестких санкциях в первую очередь настаивает Конгресс, который давит на Белый дом. "Конгресс жестко выступил в адрес Белого Дома и пригрозил, что лучше бы заняться этим вопросом. В результате были объявлены санкции в сфере национальной безопасности. Мне кажется, что это в некоторой степени отвлекающий маневр, чтобы оставить решение по "Северному потоку-2" в том виде, в котором его приняла исполнительная власть", – уверен Алексис Родзянко.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.