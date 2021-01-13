"Северный поток-2" бросила еще одна фирма из-за угрозы санкций США
Датская консалтинговая фирма Rambøll из-за угрозы американских санкций отказалась от участия в достройке "Северного потока 2".
"Угрозы адресных финансовых санкций США вынудили крупную датскую компанию отказаться от участия в международных строительных работах... Консалтинговая компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Этот проект стал крупным политическим противостоянием между США, с одной стороны, и Россией, поддерживаемой Германией и Европейской комиссией, с другой", – сообщает датское издание Politiken.
Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потере миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".