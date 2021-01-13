"Північний потік-2" покинула ще одна фірма через загрозу санкцій США

Датська консалтингова фірма Rambøll через загрозу американських санкцій відмовилася від участі в добудові "Північного потоку- 2".

"Загрози адресних фінансових санкцій США змусили велику данську компанію відмовитися від участі в міжнародних будівельних роботах ... Консалтингова компанія Rambøll стала жертвою конфлікту через газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини. Цей проєкт став великим політичним протистоянням між США, з одного боку, і Росією, яку підтримують Німеччина і Європейська комісія, з іншого ", – повідомляє данське видання Politiken.

Уряд США попереджає компанії, які допомагають у будівництві "Північного потоку-2", про нові санкції. У найближчі дні Держдепартамент підготує список всіх компаній, які беруть участь в проекті, і внесе їх в чорний список.

Уряд США попереджає компанії, які допомагають у будівництві "Північного потоку-2", про нові санкції. Найближчими днями Держдепартамент підготує список усіх компаній, які беруть участь у проєкті, і внесе їх у чорний список.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзит блакитного палива. Вартість "труби" становить близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть поставляти безпосередньо до Німеччини.

Проєкт "Північного потоку-2" зупинили інфографіка OBOZREVATEL

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