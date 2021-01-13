"Північний потік-2" покинула ще одна фірма через загрозу санкцій США
Датська консалтингова фірма Rambøll через загрозу американських санкцій відмовилася від участі в добудові "Північного потоку- 2".
"Загрози адресних фінансових санкцій США змусили велику данську компанію відмовитися від участі в міжнародних будівельних роботах ... Консалтингова компанія Rambøll стала жертвою конфлікту через газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини. Цей проєкт став великим політичним протистоянням між США, з одного боку, і Росією, яку підтримують Німеччина і Європейська комісія, з іншого ", – повідомляє данське видання Politiken.
Уряд США попереджає компанії, які допомагають у будівництві "Північного потоку-2", про нові санкції. У найближчі дні Держдепартамент підготує список всіх компаній, які беруть участь в проекті, і внесе їх в чорний список.
Уряд США попереджає компанії, які допомагають у будівництві "Північного потоку-2", про нові санкції. Найближчими днями Держдепартамент підготує список усіх компаній, які беруть участь у проєкті, і внесе їх у чорний список.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзит блакитного палива. Вартість "труби" становить близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть поставляти безпосередньо до Німеччини.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.
Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією.
Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2".
Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".