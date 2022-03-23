Санкции ударили по нефтяной отрасли в России – переработка уже упала, на очереди снижение добычи

Несмотря на отсутствие европейского эмбарго на закупки нефти у РФ, российская нефтяная отрасль уже столкнулась с проблемами из-за санкций. В стране-агрессоре снижаются объемы переработки нефти.

За первую половину марта российские НПЗ сократили объемы переработки на 6% по отношению к февралю. И, как пишет российский "Коммерсант", вероятнее всего, снижение продолжится. В Минэнерго РФ снижение показателей не комментируют.

Отмечается, что среднесуточный объем нефтепереработки в России может упасть до 735 тыс тонн в сутки, что на 7% ниже уровня февраля 2022 года и на 5,5% ниже уровня марта 2021-го.

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К такой ситуации привели проблемы с организацией экспорта российских нефтепродуктов в ЕС и США на фоне санкций. Также повлияло начало ремонтов на ряде заводов.

Проблемы со сбытом нефтепродуктов и нефти у РФ возникли с конца февраля после нападения на Украину. Так, США и Британия ввели эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, ЕС изучает такую ​​возможность.

Снижение переработки обычно приводит к падению добычи нефти. Сам экспорт нефти при этом тоже сталкивается с бойкотом со стороны западных компаний и трейдеров. По оценкам аналитиков Argus, добыча нефти (без конденсата) в РФ может снизиться уже в апреле на 16% по сравнению с мартом, до 8,8 млн баррелей в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели энергетическое эмбарго и запретили закупки нефти, газа и угля из РФ с 8 марта. Австралия и Канада также перестанут импортировать российскую нефть.

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