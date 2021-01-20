Национальный банк Украины превратился в поле политической борьбы. Заместители главы Дмитрий Сологуб и Екатерина Рожкова фактически перешли в оппозицию и к Совету регулятора, и к своему шефу – главе Нацбанка.

Оба "оппозиционера" внутри НБУ получили выговоры за то, что в международных и украинских СМИ рассказывали о потери доверия со стороны МВФ и, фактически, подрывали авторитет ведомства. Выговор они попытались обжаловать в суде, на днях Печерский суд Киева вынес первый вердикт: выговор Дмитрию Сологубу законный.

Следующий этап – рассмотрят иск Екатерины Рожковой. Оба менеджера – члены старой команды, они работают еще со времен Валерии Гонтаревой. Они много говорят о важности независимости регулятора, о ценности сильных институтов. Но сами же изнутри подрывают одну из важнейших для финансовой стабильности страны организаций – Нацбанк.

В Украине нет выработанной годами корпоративной и политической культуры. За свою должность принято держаться до последнего: подавать иски в суды, сливать компроматы о новом начальстве, публично объявлять политическую войну.

Во всем цивилизованном мире принято иначе. Премьер-министр Великобритании после референдума, который поддержал выход страны из ЕС, ушел со своей должности. Он пояснил: страна выбрала другой курс и нуждается в новых лидеров.

Рожкова и Сологуб не скрывают, что фактически находятся в оппозицию к новому главе Нацбанка, к Совету организации. Но не освобождают места для тех, кто, возможно, поддержал бы политику НБУ и не вставлял бы палки в колеса. Вдохновившись худшими примерами политической игры, "банкиры" превратили регулятор в поле битвы.

Но НБУ не должен вмешиваться в политику, не должен быть ее частью. Об этом десятки раз повторяла сама Рожкова. Почему же сейчас не вспомнить об этом и не освободить место для тех, кто наконец положит конец раздоры внутри команды?

Сколько может продолжаться политическая битва в Нацбанке, свидетелями которых стала вся страна? И как будут относится к такому регулятору члены банковского рынка, международные партнеры?

Результаты работы Сологуба, который отвечал в том числе за инфляцию, и Рожковой, которая проводила "чистку" банков, спорные. Насколько эффективно они справлялись со своими задачами, покажет время. Но сейчас, когда перед страной возникли новые вызовы, когда коронавирус ударил по экономикам всех государства, когда от сотрудничества с международными кредиторами зависит макрофинансовая стабильность, Украина нуждается в сильном Нацбанке. Без внутренних раздоров, соперничества внутри команды и публичных экспериментов с судами и битвами за власть.

Дмитрий Сологуб говорил о том, что одной каденции в Нацбанке вполне достаточно. Не вызывает сомнения, что и Рожкова не сможет повторно занять свою должность. Зачем же тянуть неизбежное и занимать место того, кто мог бы в сложившейся ситуации стать членом команды, а не оппозицией внутри нее?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.