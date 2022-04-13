Россию ждет масштабный рост цен: власти признали рекордную инфляцию

В России в 2022-м рост цен может составить около 17-20%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Это станет рекордной за 22 года инфляцией.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости". "Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20%, в этом диапазоне", – заявил Кудрин, комментируя прогнозы о росте цен в РФ.

Отметим, Центральный банк РФ также опубликовал консенсус-прогноз, в котором говорится, что рост цен в 2022-м может составить уровня 20%. Отметим, в РФ несколько недель подряд инфляция по официальным данным составляла по 2% за семь дней (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%).

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Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал. В результате Росстат изменил формулу подсчета инфляции: таким образом официальные цифры "откорректировали".

Сильнее всего цены растут на продовольствие: капуста за год подорожала на 291,1%, хотя она не является импортным продуктом. Овощи из "борщевого набора" подорожали на 41-52% за год. Мясо курицы стало дороже на 13,5%, говядина – на 22,7%, свинина – на 16,3%, рис – на 27,4%, гречка – на 42,9%, мука – на 23,7%, сахар – на 72,7%, соль – на 24,5%, вермишель – на 25%, сливочное масло – на 22,7%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России дефолт может наступить уже 4 мая. РФ не выплатила валютный долг с конечным сроком погашения 4 апреля, им дали 30 дней для того, чтобы оплатить долги. После они будут объявлены страной в состоянии дефолта.