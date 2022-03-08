Россияне хотят обойти санкции Запада: везут еду, лекарства и запчасти из страны ЕС

Украинский бизнесмен Мирослав Загорский обнаружил канал, с помощью которого россияне обходят европейские санкции. Они грузят товары в Германии и везут через польскую границу.

"Загружают в Германии товары и везут через польскую границу. Белорусскими грузовиками... Друзья, прошу вас прислать мой следующий пост всем своим знакомым в Польше полякам (можно и нашим). Я останавливаю здесь поток русских и белорусских машин, которые плотным потоком идут к нашему врагу", – сообщается в Twitter alexxbezz.

Загружены грузовики в основном едой, запчастями, а также лекарствами. Отмечается, что беженцы сами будут блокировать поток этих машин "голыми" руками, снимая с них номера и спуская шины.

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"Мирослав с друзьями голыми руками останавливает белорусские грузовики. И предлагает белорусам альтернативный вариант. Поскольку к оккупанту все равно не пустят, оставаться в Украине и возить свои товары украинцам. Ситуация "win-win". Предложение реально, подкреплено контрактами", – говорится в сообщении.

Ранее Запад, в том числе и страны Европы, ввели целый ряд санкций в отношении России за то, что последняя развернула войну против Украины. Ограничения затронули и поставки многих товаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ в связи с обвалившимся курсом рубля взлетели цены на продукты. К примеру, 500 мл оливкового масла уже стоит 800 рублей (примерно 210 грн), а за лапшу быстрого приготовления "Доширак" жителям страны-агрессора придется отдать 50 рублей (14 грн). Также россияне пожаловались на взлетевшую цену сыра.

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