Россия заявила о готовности запустить "Северный поток-2"

Российский "Газпром" готов запускать свой газопровод "Северный поток-2". Впрочем, конкретная дата запуска не называется.

О готовности "трубы" к работе сообщил инвесторам заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников, сообщает ТАСС. "Газопровод "Северный поток - 2" завершен и готов к запуску", – сказал он.

В то же время отмечается: комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора "Фиников отказался". Вместо этого он сообщил, что первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая находится в процессе подготовки к заполнению.

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Несмотря на поступающие из России заявления, реально "Северный поток-2" сможет заработать не ранее марта или даже мая 2022 года. Причина проста: отсутствие сертификации. А без нее начать коммерческую прокачку газа невозможно.

Заявку же на сертификацию оператор газопровода – компания Nord Stream 2 AG – направила Федеральному сетевому агентству Германии Bundesnetzagentur только 13 сентября. У немецкой стороны есть 4 месяца, чтобы ее рассмотреть.

После этого проект решения агентства передадут Еврокомиссии. На рассмотрение у нее есть 2 месяца, но этот срок может быть продлен еще на такой же период.

Это объясняется высокой степенью внимания, прикованного к "трубе". Из-за этого решение немецкого регулятора и дальнейшее решение Еврокомиссии будут рассматриваться буквально под микроскопом с точки зрения соблюдения верховенства права ЕС.

По словам руководителя программ аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича, заполнение газом первой нитки газопровода – это демонстрация со стороны РФ того, что у них все технически готово. Этим они хотят ускорить сертификацию, к тому же, на своих условиях.

Такого же мнения придерживается и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. "Идет просто игра нервов. Заполнением первой нитки Россия хочет показать своеобразную "морковку" ЕС", – отмечает он.

С другой стороны, по словам Гончара, РФ продолжает "бить Европу кнутом", ведь она не увеличивает транзит через ГТС Украины и газопровод "Ямал – Европа". "Они считают, что время работает на них и по мере того, как приближается зима, европейцы будут более сговорчивы", – подчеркивает он.

Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации газопровода "Северный поток-2". Это право она получила еще в сентябре.

В вою очередь "Нафтогаз" тоже решил не оставаться в стороне. Для этого он обратился в Европейскую комиссию с просьбой приобщить его как третью сторону к дебатам касательно сертификации "Северного потока-2".

"Основная позиция в этой заявке состоит в том, что оператор "Северного потока-2" не может быть сертифицирован именно из-за неконкурентности действий "Газпрома". В том числе, через строительство и запуск в эксплуатацию этого газопровода. Заявление "Нафтогаза" на участие в процессе сертификации, если его примут, обяжет немецкого регулятора формально учитывать позицию и аргументы "Нафтогаза", – считает глава правления компании Юрий Витренко.

По словам Гончара, цены на газ в ближайшее время существенно не упадут. По словам эксперта, сейчас Россия контролирует практически половину импорта газа в ЕС, потому она вполне может удерживать стоимость кубометров.

"Основная проблема в том, что "Газпрому" разрешили занять доминирующее положение. Соответственно, он может переламывать ситуацию в свою пользу. Какое-то время, используя глобальные тренды, "Газпром" продолжит держать высокие цены", – считает он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что европейские специалисты предупреждают о широкомасштабной атаке на регион со стороны РФ. Речь идет о резком сокращении поставок газа в Западную Европу.

"Газпром" также усилил гибридную атаку и на Украину. Своими действиями Россия хочет добиться одобрения скандального "Северного потока-2". В Польше также выступили против российского газового проекта.