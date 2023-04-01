Россия увеличила объем продажи газа в Европу: его поставляют через Украину и Турцию

Поставки газа "Газпрома" в Европу в марте выросли на 4% в дневном исчислении по сравнению с февралем. При этом объемы поставок значительно ниже, чем было до полномасштабной войны.

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Об этом со ссылкой на собственные расчеты сообщает Reuters. Расчеты основанные на данных о ежедневных объемах транзита "Газпрома", отправленных через Турцию и Украину. Поскольку поставки российского газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" и "Северному потоку" были приостановлены в прошлом году, единственными маршрутами для российского газа в Европу являются транзит по трубопроводу "Турецкий поток" через Турцию и через Украину.

Среднесуточное количество газа, поставляемого в Европу по этим маршрутам, увеличилось до 70,3 млн кубометров в марте по сравнению с 67,5 млн кубометров в феврале, подсчитало Reuters. Общий объем отгруженных в Европу в течение месяца составил около 2,18 млрд кубометров. Около 1,28 млрд куб. м - среднесуточное значение 41,2 млн куб. м - проходило через Украину, а 902 млн куб. м – или 29,1 млн куб. м в день - через Турцию.

Данные поступают от "Газпрома", который раскрывает ежедневные объемы поставок через Украину, и Европейской сети операторов систем передачи (ENTSOG). "Газпром" прекратил публиковать статистику по общим объемам экспорта в начале года. Ранее он раскрывал уровни экспорта два раза в месяц.

В прошлом году Россия поставила в Европу в общей сложности около 62 млрд кубометров газа различными маршрутами. Общий объем экспорта в страны дальнего зарубежья, включая Китай и Турцию, сократился почти на 46% до 100,9 млрд куб. м в 2022 году, согласно собственной статистике "Газпрома".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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