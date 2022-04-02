Россия удержала курс рубля ценой изоляции: стоимость валюты больше не отображает ситуацию в экономике

России удалось восстановить курс рубля фактически до довоенного уровня (около 80 рублей за доллар). Однако цена такого восстановления – запрет на покупку долларов для населения и практически полная изоляция на международных финансовых рынках.

Об этом сообщает издание Financial Times. Восстановление валюты показывает, как Москве удалось предотвратить крах финансовой системы страны, но ценой дальнейшей изоляции России от мировых финансов и подливки топлива к мощному экономическому спаду.

Доходы от нефти и газа помогли стабилизировать курс рубля, поскольку экспорт продолжает поступать в Европу. Кроме того, повлияли и ограничения. Россиянам запрещено переводить деньги на свои собственные счета в иностранных банках, снимать со счетов более 10 тыс. долларов и т.д.

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Центральный банк также удвоил процентные ставки до 20%. "Власти настолько жестко контролируют этот процесс, что я не думаю, что эти уровни можно рассматривать как отражение состояния российской экономики или эффективности санкций", – сказал Кристиан Маджо, руководитель отдела портфельной стратегии развивающихся рынков в TD Securities. .

По словам Маджо, иностранные инвесторы, многие из которых фактически оказались в ловушке, владея российскими активами, не могут совершать сделки на этом рынке, а банки за пределами России практически перестали указывать обменный курс доллара к рублю. "В офшорах этого рынка просто не существует", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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