В Украине уничтожено 23 тыс. километров дорог: в "Укравтодоре" подсчитали потери

С момента вторжения России в Украину в стране было разрушено 23 тыс. км дорог из общей протяженности в 170 тыс. км. Также уничтожено более двухсот мостов и путепроводов. Потери уже оцениваются в 874 млрд грн.

Об этом заявил первый замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко в Украинском медиацентре. Он уточнил, что цифры постоянно растут, ведь мониторинг проводится ежедневно, им занимаются в том числе службы автомобильных дорог на местах.

"Некоторые маршруты разрушены до основания... На 3 апреля можно фиксировать, что по всей Украине разрушено 23 тысячи километров дорог и 273 искусственных сооружения (мосты, путепроводы и т.д.). Общая сумма, которую мы подсчитали, – 874 млрд грн. То есть на восстановление сооружений и дорог, которые были уничтожены в этой войне, уже понадобится вот такая сумма. На дороги 835 млрд грн и на мосты 39 млрд грн", – сказал Ивко.

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Больше всего разрушений – в регионах, в которых велись наиболее активные боевые действия. Это восточные, южные и частично северные области страны. "Но есть случаи ракетных попаданий и обстрелов с российской стороны, которые разрушили сооружения и в других регионах", – добавил Ивко.

"Укравтодор", по его словам, уже готовится к восстановлению дорог и транспортной инфраструктуры в целом. Работы планируют начать сразу после окончания боевых действий.

"Готовим проектную документацию, касающуюся дорог и мостов. Чтобы, когда война завершится и мы победим, мы смогли как можно быстрее приступить к выполнению работ", – отметил Ивко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам Киевской школы экономики (KSE) за месяц войны сумма общего ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, достигла 1,8 трлн грн, или $63 млрд. За это время поврежден, разрушен или захвачен по меньшей мере 4431 жилой дом, 92 предприятия (в т.ч. заводы), 378 учебных заведений, 138 учреждений здравоохранения, 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 7 ТЭС/ГЭС и т.д.

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