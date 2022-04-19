Россия "прикрутила" газовый кран: "Газпром" не заказал мощности "Ямал – Европы"

"Газпром" не заказал на май мощности для прокачки природного газа через газопровод "Ямал – Европа". При этом аукцион по бронированию допмощностей транзита через Украину на май был отменен. Соответственно, в мае поставки российского газа в Европу упадут.

Об этом свидетельствуют данные аукционов на RBP и GSA Platform. Польша предлагала на май дополнительные транзитные мощности в объеме 89 млн кубометров в сутки.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился два года назад. С тех пор транзитные мощности выставляются на аукцион для бронирования. Дополнительные мощности для транзита через Украину "Газпром" не бронировал с октября 2021 года – разгара ценового шантажа Европы Кремлем ради запуска "Северного потока-2".

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Снижение поставок газа в мае может быть связано как с ожидаемым снижением спроса, так и с шантажом Кремля по оплате газа в рублях. Напомним, Россия требует от европейских покупателей открыть счета в российских банках, чтобы обойти финансовые санкции и заодно укрепить ослабший рубль.

В ЕС от такого варианта отказываются. На новый формат оплаты согласились только Венгрия и Беларусь. В отместку Москва грозится

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в ЕС продолжаются споры о возможности отказа от российских энергоресурсов. Вопрос введения эмбарго на нефть и газ для остановки финансирования путинской военной машины продолжает раскалывать позицию союза.