Отказ Евросоюза от импорта российской нефти и газа: какие страны за и против эмбарго

В ЕС продолжают обсуждать шестой раунд санкций против России. При этом эмбарго на нефть и газ для остановки финансирования путинской военной машины, продолжает раскалывать позицию союза. Некоторые страны, преимущественно восточноевропейские, поддерживают запрет на кровавые российские энергоресурсы.

Семнадцать стран Евросоюза откликнулись на предложение Европейской комиссии предоставить техническую экспертизу, чтобы помочь им постепенно отказаться от использования российских ископаемых видов топлива. Об этом говорится в материале Euronews.

Австрия

Страна полностью исключила санкции в отношении импорта нефти и газа из страны-террориста. "Если санкции ударят по вам больше, чем по другому, я думаю, что это неправильный путь", – заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

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Канцлер Карл Нехаммер, который встречался с Владимиром Путиным в Москве 11 апреля, сказал, что ожидает новых санкций ЕС против России. При этом он выступил против прекращения поставок российского газа. Он добавил, что "пока люди умирают, каждой санкции недостаточно".

Бельгия

Премьер-министр страны Александр де Кроо призвал ужесточить санкции против России, чтобы повлиять на Кремль. Он подчеркнул необходимость трансформации энергетики и прекращения зависимости от российских ископаемых видов топлива, но не стал призывать к эмбарго.

"Мы не воюем сами с собой. Санкции всегда должны иметь гораздо большее влияние на российскую сторону, чем на нашу", – сказал Де Кроо на саммите в Брюсселе 25 марта.

При этом министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил 4 апреля, что его страна не возражает против целенаправленных действий против российской нефти и угля.

Болгария

Болгария особенно зависит от российского газа. Дело в том, что ее сделка с "Газпромом" обеспечивает почти все ее потребности.

При этом в марте правительство заявило, что не будет вести переговоры о продлении 10-летнего контракта. Его срок действия истекает в конце этого года, в соответствии со стратегией ЕС.

Заместитель премьера Ассен Василев заявил, что Болгария будет искать альтернативные источники поставок. Новый трубопровод в Греции должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году, и Болгария заключила соглашение о получении большего количества газа из Азербайджана.

Хорватия

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил на недавнем саммите ЕС, что страна почти полностью устранила свою зависимость от российского газа, построив новый терминал и стремясь увеличить пропускную способность другого.

Он добавил, что хотел бы увидеть глобальные перспективы сдерживания цен на газ. Также премьер поднял этот вопрос перед председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кипр

Власти выразили оговорки в связи с тем, что ЕС подготовил планы запретить российским судам заходить в порты блока, сославшись на потенциальный ущерб своему судоходному сектору.

Остров не подключен к европейской энергосистеме и импортирует большую часть нефти из других стран Евросоюза. Министр энергетики назвал новые энергетические проекты по доставке газа из восточного Средиземноморья "перевернувшими правила игры".

Чехия

По данным Французского совета экономического анализа, Чехия – одна из стран ЕС, которая больше всего пострадает от полного эмбарго на российские энергоносители. Считается, что полный запрет может нанести ущерб экономике в размере 1% от ее экономического производства.

Правительство заявило, что разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств для всех сценариев, включая тот, при котором поставки из России будут прекращены.

Дания

Дания была в авангарде европейских стран, призывающих к масштабным экологическим преобразованиям, чтобы положить конец зависимости континента от российских ископаемых видов топлива. Пакет ЕС "Fit for 55" призывает к более быстрому сокращению выбросов и внедрению возобновляемых источников энергии в дополнение к увеличению энергосбережения.

Страна ищет альтернативные источники газа. В Дании возобновились работы над проектом Baltic Pipe (давняя альтернатива "Северному потоку-2"), трубопровода из Норвегии в Польшу. После девятимесячной приостановки на фоне опасений по поводу воздействия на природу через неделю после вторжения России в Украину было выдано разрешение на продолжение строительства.

Запланированная 900-километровая линия в основном предназначена для того, чтобы помочь Польше снизить зависимость от российского природного газа.

Эстония

Правительство согласилось прекратить все газовые и нефтяные связи с Россией до конца 2022 года. Это поставит страну в один ряд с Литвой и Латвией, которые утверждают, что прекратили импорт всех российских энергоресурсов с начала апреля.

В марте власти Эстонии предложили использовать доходы от продажи российского газа и нефти для помощи в восстановлении Украины, следуя модели программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие" (OIP) 1995 года, которая была учреждена в 1995 году.

Финляндия

В апреле премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила желание "избавиться от российского ископаемого топлива". Она добавила, что продолжение импорта энергоносителей из РФ "поддерживает и фактически финансирует" войну в Украине.

Несмотря на это, активисты отмечают, что некоторые лазейки и положения в финской политике по-прежнему допускают импорт энергоносителей из России, например, четырехмесячный льготный период для импорта угля.

Гринпис Суоми (Финляндия) указал, что "транзитная лазейка" позволила российским энергоносителям поступать в Финляндию из Сибири. "Людей убивают. И мы это финансируем", – сказал Матти Лииматайнен, представитель организации.

Франция

По сравнению с другими крупными европейскими экономиками Франция не сильно зависит от российского газа и нефти. Если сравнивать с той же Германией и Италией, которые импортируют 40-50% газа из РФ, доля Франции составляет всего лишь 25%. При этом крупнейшим поставщиком газа во Францию является Норвегия (35%).

Правительство Франции продемонстрировало готовность запретить импорт российской нефти, а министр финансов Брюно Ле Мэр заявил, что "готов идти дальше и принять решение о запрете на нефть". Он добавил, что "глубоко убежден, что следующие шаги и следующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе запрета на российскую нефть".

Сейчас во Франции очень напряженные президентские выборы между действующим Эммануэлем Макроном и ультраправым кандидатом Марин Ле Пен. В прошлом последняя предлагала установить более тесные связи между НАТО и Россией и, вероятно, возвестила бы об изменении политики и тона в отношении страны-террориста, если бы ее избрали. Ле Пен и Макрон сойдутся лицом к лицу в финальном туре выборов 24 апреля.

Германия

Крупнейшая экономика Европы была одной из самых сдержанных стран в отношении введения полного эмбарго на российские энергоносители. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что внезапное отключение повергнет "всю Европу в рецессию".

Однако министр экономики Германии Роберт Хабек говорит, что страна уже сократила свою зависимость от российских энергоресурсов после вторжения в Украину. По словам Роберта Хабека, импорт нефти из РФ сократился с 35% до 25%, а – с 55% до 40%.

Греция

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил 12 апреля, что предпринимаются усилия по ускорению разведки газа, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Греция получает около 40% своих энергетических потребностей из России.

Страна нацелится на первое пробное бурение за более чем 20 лет к концу 2023-го. Детальнее об этом – в материале.

Венгрия

Одна из самых зависимых стран от российской энергии. Премьер-министр Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, выступает против санкций. При этом он одобрил запрет на российский уголь.

Орбан пообещал наложить вето на любую попытку ввести энергетическое эмбарго. По его мнению, это "убьет" его страну.

Ирландия

Это государство не зависит от российской нефти и газа. Ирландия не импортирует природный газ из страны, так как у него есть собственное газовое месторождение у побережья графства Мейо. Остальное – около 70% – импортируется из Британии.

Отчасти благодаря этому правительство Ирландии заняло твердую позицию в отношении России, заявив о своей поддержке общеевропейских санкций. Выступая в Брюсселе, министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что Ирландия придерживается "максималистского" подхода к санкциям против Москвы.

Италия

Страна с годами увеличила свою зависимость от российского газа, отказавшись от угля. Итальянские официальные лица говорят, что Россия поставляет 38% природного газа, используемого для производства электроэнергии и тяжелой промышленности.

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что "Италия не может наложить вето на санкции в отношении российского газа". 11 апреля государство подписало соглашение с Алжиром о снижении своей зависимости от российских ископаемых видов топлива.

Латвия

Вместе с другими странами Балтии Латвия заявила, что больше не зависит от импорта российского газа и нефти. Правительство страны выступает за санкции в отношении России, связанные с энергетикой.

Еще 25 марта премьер-министр Латвии Артурс Кариньш заявил, что другие страны ЕС должны рассмотреть такие меры как способ остановить войну в Украине. "Энергетические санкции – это способ остановить поток денег в военную казну Путина", – сказал он.

Литва

Страна заявила, что полностью прекратила импорт энергоносителей из России, что сделало ее первой страной в ЕС, разорвавшей энергетические связи с Москвой. "Литва была первой страной ЕС среди стран-поставщиков "Газпрома", которая обрела независимость от российского газа", – сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Он добавил, что это произошло благодаря "многолетней последовательной энергетической политике и своевременным инфраструктурным решениям". Этот шаг также поддержал президент Литвы Гитанас Науседа.

Люксембург

Власти разделились во мнениях относительно того, стоит ли и дальше нацеливаться на импорт российского газа и нефти. В Люксембурге считают себя готовыми к возможному запрету на импорт угля из России на территории всего ЕС.

По местному радио министр энергетики Клод Турмес сказал, что "для нас в Люксембурге не проблема, потому что мы почти не нуждаемся в них". 22 марта Турмес также заявил, что "исключительные обстоятельства требуют исключительных решений".

Мальта

Энергетика Мальты не зависит от импорта российского газа и нефти. В интервью одному из изданий министр энергетики Мириам Далли заявила, что "как страна, когда речь идет о сжиженном природном газе, мы не зависим от России".

Она отметила, что у страны нет энергетических контрактов с Россией. 17% мальтийской энергии поступает из европейской энергосистемы, поступающей с итальянского острова Сицилия.

Нидерланды

Примерно 15% газа, поступающего в Нидерланды, приходится на Россию. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что страна не может перекрыть все поставки ископаемого топлива из страны-агрессора, заявив, что они "нужны в поставках", и это была "неприятная правда".

При этом нижняя палата парламента призвала к более строгим санкциям в отношении импорта энергоносителей из России. В официальном заявлении правительство заявило, что "до конца апреля представит план поэтапного отказа от российского газа, нефти и угля".

Польша

Страна тесно сблизилась с Балтией, согласившись полностью сократить импорт энергоносителей из России до конца года. Польша в 2020 году получила примерно 40% поставок газа из России.

Тем не менее, в решении, которое было названо "самым радикальным" в Европе, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна постепенно прекратит импорт угля в ближайшие несколько месяцев и запретит нефть и газ к декабрю.

Португалия

Правительство заявило, что готово поддержать санкции против импорта российского газа и нефти. По сравнению с другими странами ЕС Португалия не сильно зависит от кровавых энергоносителей. Государство получает значительно большую долю своей энергии из возобновляемых источников.

Еще 11 апреля министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравиньо заявил, что страна поддержит "усиление" санкций против России. "Португалия присоединилась к этому движению, технические аспекты которого все еще обсуждаются, но страна поддержит его", – добавил он.

Румыния

Румыния наряду с Венгрией, Словакией и Польшей договорились о стратегическом партнерстве для дальнейшего развития своих водородных сетей и снижения потребности в импорте энергоресурсов из России.

Ранее в этом месяце крупнейшая энергетическая компания Румынии OMV Petrom прекратила импорт сырой нефти из России. В настоящее время страна имеет одну из самых низких процентных долей поставок газа из России в ЕС – 10%.

Словакия

Страна очень зависит от импорта российского топлива. Словакия получает около 85% своего газа и 66% своей нефти из РФ, а это означает, что разрыв связей может оказать значительное влияние на центральноевропейское государство.

В апреле правительство заявило, что оно, как и ЕС, отказывается платить за российский газ в рублях. Словацкие аналитики предложили планы по сокращению энергопотребления за счет более эффективных методов отопления в качестве альтернативы российскому топливу.

Словения

Государство в значительной степени зависит от импорта российского газа и нефти. Недавно она выразила заинтересованность в получении газа с терминала СПГ (сжиженного природного газа) в Хорватии.

В прошлом месяце премьер-министр Словении Янез Янша вместе с другими странами ЕС выступил против требования Москвы платить за топливо в рублях.

Испания

Испания позиционирует себя как возможный новый "хаб" для импорта LGN в Европу. Но недавнее вмешательство премьер-министра Педро Санчеса в пользу Марокко в его споре с Алжиром по поводу Западной Сахары привело к разногласиям между Испанией и Алжиром, одним из ее основных поставщиков газа.

Эта напряженность потенциально может привести к повышению цен на газ в Испании и уменьшить аппетит страны к санкциям на российский газ.

Правительство Испании призвало ЕС снизить зависимость от российского газа. При этом страна, являясь центром солнечной энергетики, меньше зависит от РФ.

Швеция

Скандинавская страна более защищена от влияния энергетических санкций на Москву, поскольку не сильно зависит от импорта энергоносителей из России. Как сообщило в марте Министерство сельского хозяйства, "снабжение страны в незначительной степени напрямую зависит от поставок энергоресурсов из РФ, и отчеты показывают, что энергоснабжение из России функционирует нормально".

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС может снизить энергетическую зависимость от РФ значительно раньше, чем планировали чиновники. При этом европейцам придется в отопительный сезон снизить температуру в квартирах и домах на 1-2 градуса.