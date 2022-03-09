Россия потеряла в Украине военную техники на $6,5 млрд
За 14 дней войны в Украине уничтожена российская военная техника на $6,5 млрд. Речь идет о танках, бронетехнике, самолетах и вертолетах – всего 2273 единицы.
Такие подсчеты провели в Госспецсвязи. Для расчетов использовались официальные данные Вооруженных сил Украины (ВСУ). В них идет речь об уничтожении такой военной техники:
49 самолетов – на $1,47 млрд;
81 вертолет – $688,5 млн;
317 танков – $792,5 млн;
1070 боевых бронированных машин (ББМ) – $2,57 млрд;
28 средств ПВО – $644 млн;
56 реактивных систем залпового огня (РСЗО) – $14,5 млн;
482 автомобиля – $120,5 млн;
60 цистерн с горюче-смазочными материалами – $1,2 млн;
120 артсистем – $192 млн;
7 БПЛА ОТР – $35 млн;
3 легких скоростных катера – $1,5 млн.
Отмечается, что на эти деньги можно было построить или полностью реконструировать 200 больниц, 203 школы, 120 поликлиник, 100 детсадов.
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