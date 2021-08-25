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Россия получила от МВФ почти в семь раз больше денег, чем Украина
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На днях украинские СМИ наперебой писали, что Украина ко Дню Независимости получила от МВФ $2,7 млрд.
А это Россия:
"РФ получила $18 млрд от Международного валютного фонда в виде специальных прав заимствования (Special Drawing Rights, SDR) в рамках антикризисного распределения средств".
В общем, теперь и Вы живите с этим!
Поясним: транш SDR распределен пропорционально квотам стран в МВФ (по сути, их долям в капитале фонда).
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Источник:Facebook Анатолия Амелина