Россия перестала поставлять газ в Европу: крупный газопровод остановили

Россия 3 марта перестала прокачивать газ по газопроводу "Ямал-Европа". Несмотря на заказанные мощности, голубое топливо перестали доставлять.

Об этом сообщает российское издание lenta.ru. Стоит отметить, что РФ и до войны против Украины использовала газ в качестве рычага давления на ЕС. Они занижали поставки голубого топлива и при этом отказывались это признавать. Это уже спровоцировала энергетический кризис.

Сейчас энергетика остается единственной сферой, которую не затронули масштабными санкциями со стороны ЕС и США. Джо Байден анонсировал возможность введение "нефтяного эмбарго", однако конкретных шагов для этого не предприняли. Если против России примут энергетические ограничения, это мгновенно ударит по ее экономике и спровоцирует потерю десятков миллиардов долларов.

Видео дня

Однако в то же время пострадает и Европа: газ будет стоить дороже, цены могут резко увеличиться даже по сравнению с ее пиками. Придется экономить и переходить на альтернативные источники. Кроме того, такой шаг, вероятно, станет последней из всех возможных экономических санкций.

Также добавим, что газ в Европу из РФ доставляется с помощью газопроводов "Северный поток", "Голубой поток", "Турецкий поток", "Сила Сибири".