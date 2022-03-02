РФ повторяет судьбу Ирана: США приготовили нефтяное эмбарго, российские олигархи бунтуют

Президент США Джо Байден анонсировал введение нефтяного эмбарго против РФ. Таким образом Россия может повторить путь Ирана, потерять десятки миллиардов долларов экспортной выручки от черного золота.

О намерении ввести эмбарго Байден заявил во время своего обращения, которое транслировалось VOA. Таким образом, Россия шаг за шагом повторяет судьбу Ирана: из ее территории уходят крупнейшие компании, санкции обрезают ее от западных рынков. Нефтяное эмбарго РФ против Ирана привели за несколько лет к падению уровню добычи с 4 млн до 2 млн баррелей в сутки.

Если такую судьбу повторит РФ, то она может потерять около 60 млрд долларов экспортной выручки. "Америка возглавляет эти усилия. Мы высвобождаем из резервов во всем мире 60 млрд баррелей нефти, в том числе США – 30 млрд. Это поможет сдержать цены на горючее в мире и внутри США", – сказал Байден.

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Против агрессивной политики Путина выступил целый ряд миллиардеров и олигархов в РФ. Они за считанные дни потеряли миллиарды долларов. К примеру, Владимир Потанин потерял 6,5 млрд долларов, состояние Романа Абрамовича упало на 4,48 млрд долларов, Геннадий Тимченко лишился 11,7 млрд, подсчитали в Bloomberg.

А когда страх перед Путиным оказывается меньшим, чем страх потерять свои активы, послушные предприниматели выступают против политики влатси. К примеру, Олег Дерипаска открыто выступил против войны и заявил, что произошел "первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет".

Против войны также выступили миллиардеры Михаил Фридман и Олег Тиньков.