Россия перекроет нефть и газ в ответ на санкции? США и Австралия готовят планы спасения Европы

Администрация президента США Джо Байдена ищет способы обеспечить энергоснабжение европейских союзников на случай, если Россия сократит экспорт нефти и газа в ответ на санкции, которые могут ввести в случае вторжение в Украину. Помочь Европе сможет Австралия. Власти подтвердили готовность помочь глобальной миссии, которую реализует Белый дом для предотвращения российской агрессии в Европе.

"Мы ведем переговоры с крупными производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить поставки природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей", – заявил представитель Белого дома. Об этом сообщает CNBC.

Чиновник, который отказался назвать свое имя, сказал, что администрация также координирует свои действия с крупными покупателями и поставщиками сжиженного природного газа. "Если Россия решит перекрыть свои поставки природного газа или сырой нефти, это не обойдется без последствий для российской экономики", – пояснил другой высокопоставленный чиновник администрации.

Видео дня

Австралия спасет Европу?

Правительство уже заявило, что поможет в случае ограничения энергоносителей со стороны РФ. "Как ведущий и надежный мировой экспортер СПГ, Австралия готова помочь с любым запросом на дополнительные поставки", – сказал министр ресурсов Кит Питт, пишет Australian Financial Review.

В 2021 году экспорт СПГ из Австралии достиг рекордных 80,9 млн тонн на сумму около 50 млрд долларов. Кстати, в докладе Международного валютного фонда о мировой экономике прогнозируется рост цен на природный газ на 58%.

Санкции Запада против Кремля

Президент России Владимир Путин рискует подвергнуться персональным санкциям в случае нападения РФ на Украину. Байден заявил, что рассмотрит возможность введения отдельных ограничений против Путина, если он отдаст приказ о вторжении в нашу страну.

Также Белый дом может отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. "Не исключается ни один из вариантов. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими коллегами о серьезных последствиях для России, если она вторгнется в Украину", – заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки на брифинге, свидетельствует стенограмма на сайте Белого дома.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех государствах мира. Это не платежная система, вроде VISA или MasterCard, а удобный и дешевый интерфейс информационного сопровождения межбанковских платежей.

Пакет американских санкций может включать ограничение на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, а также санкции в случае "ограничения поставок" газа из РФ. Но некоторые страны ЕС выступают против масштабных мер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в случае нападения России на Украину Соединенные Штаты могут ввести масштабные санкции, которые ударят по российским банкам. В частности, как заявил американский президент, последние лишатся доступа к расчетам в долларах.