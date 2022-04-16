"Россия отчаянно пытается финансировать военную машину": спецгруппа экспертов не дает обойти санкции

Украинские и международные эксперты объединились в специальную группу, которая не дает обходить санкции против России. Они также отслеживают передвижение российской нефти.

Об этом советник президента Украины Олег Устенко рассказал в интервью The Economist, говорится на сайте Офиса президента. Эксперты используют программное обеспечение и сетевой анализ для того, чтобы проследить все цепочки.

Группе экспертов уже удалось обнаружить поставки казахской нефти, которые, как они полагают, содержат часть тайно загруженной российской нефти, говорит Олег Устенко. Предупреждения посылают соответствующим правительствам и компаниям, также их передали украинским министерствам.

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"Более современный подход подразумевает применение спутников на низких орбитах для получения сигналов от бортовых радаров. Они используются для навигации и во избежание столкновений, поэтому моряки не склонны их отключать. Новое программное обеспечение для обработки сигналов определяет геолокацию источника сигналов, иногда в пределах нескольких сотен метров", – говорится в публикации.

Россия делает все возможное, чтобы обойти российские санкции. Для этого используют все возможные способы. "Россия отчаянно пытается финансировать военную машину", – пояснил Устенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, если Россия перестанет получать от Европы платежи за газ и нефть, это лишит агрессора ресурсов на продолжение войны. Возникнут серьезные фискальные проблемы: финансировать бюджет РФ станет проблематично.