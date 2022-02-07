Россия может остановить транзит газа в Европу: останется ли ЕС без голубого топлива

Прекращение Россией поставок газа в Европу в случае ее нападения на Украину является маловероятным. Вместо этого Кремль, скорее всего, приостановит поставки по трубопроводам, пересекающим, собственно, Украину. Т.е., перекроет транзит.

Об этом говорится в материале Associated Press. Отмечается: прекращение подачи газа по этим трубопроводам возможно даже в случае небольшой атаки, а не полномасштабного вторжения.

"Думаю, что в случае даже менее серьезного нападения России на Украину русские перекроют транзит газа на пути в Германию. Почти наверняка", – приводит издание слова бывшего американского дипломата Дэна Фрида, который в качестве координатора Госдепартамента по санкционной политике помогал разработать ограничения против России, когда она вторглась и аннексировала в 2014 году Крым.

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Впрочем, отмечают аналитики, шансов на то, что Россия вообще перестанет подавать газ Европе, немного. Причина – Европа все еще является ее ключевым "газовым клиентом".

"Полное отключение рассматривается как маловероятное, потому что оно было бы взаимно разрушительным. Да и Российские официальные лица не сигнализировали о том, что они рассмотрят возможность прекращения поставок в случае новых санкций [в ответ на вторжение в Украину]", – отмечают они.

"Взаиморазрушаемость" же последствий такого шага, по мнению аналитиков, состоит в следующем:

Москва зависит от экспорта энергоносителей.

И хотя она только что подписала газовое соглашение с Китаем, Европа является ключевым источником доходов. Поэтому, по словам Фрида, разрыв Кремля с Европой приведет к тому, что ему нужно будет придумывать, куда же продавать нефть и газ;

Европа также зависит от России.

Поэтому любые западные санкции, скорее всего, не будут направлены непосредственно на российские поставки энергоресурсов.

Россию обвинили в намеренном повышении цен на газ в Европе

В свою очередь, австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Россия специально "условно" заполнила европейские газохранилища. Сделано это было для повышения цен на газ в Европе.

Так, в ходе выступления в Федеральном совете Австрии, он отметил, что подземные газовые хранилища были заполнены лишь условно, из-за чего газ "драматически" подорожал. "Снабжение обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда", – подчеркнул Нехаммер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что страны-члены НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который в ближайшие годы поможет снизить зависимость Европы от газа из России. Речь идет о возобновлении проекта Midcat, который называют "средиземноморским газовым коридором".