Россия не сможет продавать нефть и останется без валюты: в США подготовили законопроект

В Конгрессе США группа депутатов уже разработали законопроект о нефтяном эмбарго России. Документ предполагает "разрыв нормальных торговых отношений" с РФ и Беларусью.

Об этом сообщает издание Радио Свобода. "В то время как Россия продолжает неспровоцированную атаку на украинцев, мы договорились о законодательном пути, который приведет к запрету импорта энергетических продуктов из России и приостановлению нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", – говорится в заявлении законодателей.

Законопроект поддерживают лидеры Конгресса, представляющие и Республиканскую, и Демократическую партию. Этот законопроект может быть рассмотрен в ближайшее время. В случае его одобрения он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который до сих пор формально не высказывался в пользу такой меры, опасаясь, что она может привести к повышению цен горючего в Соединенных Штатах.

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Около 7 процентов нефти, потребляемой в стране, импортируется из России. Однако в воскресенье госсекретарь США Тони Блинкен заявил о том, что Белый дом рассматривает возможность запрета импорта российской нефти.

В то же время The Washington Post cообщает о том, что американские власти уже начали переговоры с Венесуэлой для того, чтобы ослабить санкции против них. Им могут разрешить продавать нефтепродукты для того, чтобы компенсировать отсутствие на рынке российской нефти.

Отметим, в случае введения нефтяного эмбарго Россия фактически повторит судьбу Ирана. Президент РФ Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины, в результате разрушил экономику собственной страны.