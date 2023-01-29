Россия не должна победить Украину: в НАТО призвали к переходу к "военной экономике"

Страны НАТО должны перейти к "военной экономике" – чтобы удовлетворить потребности Украины в развязанной Россией войне. Ведь задача Альянса – недопущение победы РФ.

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Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает RTP. Он отметил, что увеличение производства предприятиями оборонной промышленности означает приоритетность использования сырья и производственных мощностей, "необходимых для оборонной промышленности, а не для гражданской".

"Мы должны сделать так, чтобы россияне не выиграли войну в Украине. Если они это сделают, у нас будет иметь гораздо большая проблема: россияне будут на наших границах", – предупредил Бауэр.

При этом он подчеркнул: активные боевые действия в Украине обнажили слабость прежнего подхода к организации работы военной промышленности. Ведь, как оказалось, и РФ, и поддерживающий Украину Запад столкнулись с необходимостью увеличения объемов ее производства.

"Обе стороны тратят много боеприпасов, танков, авиации. Обе должны покупать много сырья и боеприпасов, чтобы продолжать воевать. Проблема для обеих заключается в том, что оборонная промышленность как на Западе, так и в России нуждается в увеличении объемов производства", – констатировал глава Военного комитета НАТО.

В свою очередь, руководитель Европейской народной партии – крупнейшей фракции в Европарламенте – Манфред Вебер заявил, что учитывая полномасштабную войну в Украине, в Европейском Союзе возникла необходимость создания "своего рода военной экономики", передает Funke.

"Если Украина будет достаточно сильной, чтобы отвоевать территории на Донбассе, будет больше шансов быстро закончить войну. И если мы посмотрим на то, что нам нужно в отношении вооружения и боеприпасов, становится понятно: нам нужна - даже если это непростой термин - своеобразная военная экономика в ЕС. Чтобы мы могли гарантировать стабильность и безопасность", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина, тем временем, презентовала Наблюдательному совету межведомственной Координационной платформы доноров – т. н. "финансовому Рамштайну" – 4 приоритетные сферы для восстановления. Немедленные ремонтные работы по ним оцениваются в 5,7 млрд долларов. В общей сложности на осуществление проектов восстановления Украины уже нужно 17 млрд долларов.

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