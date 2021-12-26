Россия не дает газ: "Газпром" снова отказался от мощностей газопровода "Ямал – Европа"

Российский "Газпром" снова не стал бронировать дополнительные мощности газопровода "Ямал – Европа" для транзита газа. Накануне монополист отказался от предложения по мощностям на 26 декабря на точке входа в польский участок газопровода.

Об этом сообщает Reuters. При этом отмечается: "Газпром" не бронирует дополнительные мощности по газопроводу уже почти неделю.

"По данным немецкого сетевого оператора Gascade, 26 декабря по трубопроводу "Ямал – Европа", по которому российский газ обычно доставляется в Западную Европу, топливо отправлялось обратно в Польшу. Это происходит уже шестой день подряд", – говорится в сообщении.

Сокращать объем бронирования мощностей газопровода "Газпром" начал 17 декабря, а с 21-го вообще перестал заказывать их. Тогда цены на газ в Европе выросли на 20%.

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Россия перекроет транзит газа через Украину?

"Газпром" может нарушить свои обязательства касательно транзита газа через Украину до 2024 года, если "Северный поток-2" будет запущен. Как объяснил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, такая угроза есть, поскольку соответствующий контракт не обязывает Россию осуществлять транспортировку. Это означает, что концерн из РФ может продолжить платить, но в то же время полностью отказаться от транзита.

"Такая угроза есть. Во-первых, "Газпром" не принимает чисто экономическое решение, принимает политическое решение. Во-вторых, то, что мы уже видели, что как только у "Газпрома" появляется возможность обойти Украину в транзите, он это делает", – сказал Макогон в интервью "Суспільному".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вице-канцлер Германии и федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой. Также он добавил, что вопрос его запуска все еще не решен. Возможен вариант, когда он так и останется нереализованным проектом.