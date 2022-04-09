Россия на майских праздниках вместо "победы" получит дефолт: дата уже известна

Россия уже на майских праздниках (4-6 мая) окажется в состоянии дефолта. Вместо "победы" на 9 мая россияне окажутся в начале еще одного затяжного кризиса: они больше не смогут привлекать кредитные средства. Это повлияет даже на кредиты от китайских банков.

Об этом пишет издание DW. Так, еще 6 апреля России решила погасить свой иностранный кредит в рублях. Кредит брали в долларах и возвращать обязаны в валюте, использовать рубли за границей практически невозможно. Однако по указу президента РФ Владимира Путина вместо американской валюты начали возвращать российскую.

"Кредиторы вполне могут интерпретировать это так: Россия не заплатила", -– говорит Александ Либман, ученый Института Восточной Европы при Свободном университете Берлина. "Оплата в рублях не означает обслуживание данной облигации, Россия нарушила договорные условия",– добавил профессор Ханс-Петер Бургхоф.

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Банкротство надолго отрезает страну от возможности выгодно заимствовать средства на мировом рынке капитала, а в данном случае, по мнению профессора Бургхофа, может отпугнуть даже таких потенциальных кредиторов России, как китайские банки. К тому же опыт отказа большевиков платить по долгам правительства показывает: за дефолтом следуют длящиеся порой десятилетиями судебные тяжбы вокруг требования компенсаций.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия ждет cross-дефолт – ситуация, при которой все кредиторы компаний одновременно требуют вернуть свои долги. Эта ситуация может оказаться разрушительной для РФ.