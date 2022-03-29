Россия лишилась технологий добычи нефти: крупная компания остановила инвестиции

Крупная канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services отказалась от инвестиций в Россию. Также компания отказалась от поставки запчастей и оборудования.

Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на официальном сайте. Несмотря на то, что поставка запчастей и оборудования не ограничена действующими санкциями, Calfrac отменила такие поставки, как и любые будущие поставки запчастей и оборудования в Россию. Все западные сотрудники Calfrac, участвующие в ее операциях в России, в настоящее время находятся за пределами России.

"Совет директоров и руководство Calfrac глубоко разочарованы конфликтом в Украине. "Мы искренне надеемся, что мирное решение будет найдено как можно быстрее, чтобы положить конец этому гуманитарному кризису", – сказал Джордж Армоян, временно исполняющий обязанности генерального директора и директор Calfrac.

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Calfrac предоставляет специализированные нефтепромысловые услуги компаниям, занимающимся разведкой и добычей, предназначенные для увеличения добычи углеводородов из скважин, пробуренных на западе Канады, США, Аргентины и России.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия потеряет уникальные технологии бурения и обслуживания нефтегазовых скважин. Четыре крупнейших мировых нефтесервисных корпорации – "большая четверка" Halliburton, Schlumberger, Baker Hughesb и Weatherford – сворачивают деятельность в РФ из-за санкций.

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