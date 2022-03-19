Россию лишили уникальных технологий добычи нефти и газа: из страны ушли все компании "большой четверки"

Россия потеряет уникальные технологии бурения и обслуживания нефтегазовых скважин. Четыре крупнейших мировых нефтесервисных корпорации – "большая четверка" Halliburton, Schlumberger, Baker Hughesb и Weatherford – сворачивают деятельность в РФ из-за санкций.

Об срочном ухоже из РФ говорится в официальном заявлении Halliburton. При этом деятельность корпорации и реализация инвестиционных проектов в России прекращается "немедленно".

"Halliburton объявила о немедленном прекращении дальнейшей деятельности в России, поскольку компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первоочередное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России", – говорится в заявлении.

Видео дня

Несколько недель назад предприятие уже приостановило все поставки в Россию деталей и продуктов. Halliburton оказывает уникальные услуги в этой сфере и не имеет российских конкурентов, отметили в компании. Halliburton основана в 1919 году. Сейчас она является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли. В корпорации работает около 40 000 сотрудников из более чем 70 стран мира.

Гендиректор еще одной нефтесервисной компании Schlumberger Оливье ле Пеш сообщил, что "компания немедленно приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий" в России. Schlumberger пообещала следить за ситуацией вокруг Украины и России и действовать в полном соответствии с действующим международным законодательством и санкциями. "Мы призываем прекратить конфликт и восстановить мир и безопасность в регионе", – заявил ле Пеш.

"Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, наши сердца – с пострадавшими", – заявил глава и генеральный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал от продолжающегося кризиса в Украине, и искренне надеемся, что мир скоро восстановится... После введения санкций 24 февраля 2022 года мы приостановили поставки и любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в России. У нас нет активных совместных предприятий или партнерств в России", – заявил президент Weatherford Гириш Салиграм.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти в мире после США и Саудовской Аравии, а также является крупнейшим экспортером природного газа в мире и вторым по величине производителем после Америки. Но всего за несколько недель войны в Украине президент России Владимир Путин уничтожил экономику, которую он строил более 20 лет, а также репутацию страны как надежного поставщика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!