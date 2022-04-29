Россия избежала дефолта? Власти заявили об успешной оплате госдолга в долларах

Власти России заявили, что им удалось заплатить по госдолгу в долларах. Ранее РФ расплатилась по нему в рублях, что привело к началу обратного отсчета до дефолта, т.к. рублевые платежи не принимаются кредиторами. А платежи в долларах не проходили из-за заморозки российских счетов.

Об уплате в долларах заявило Министерство финансов РФ. Речь идет о евробондах с погашением в 2022 и 2042 годах. Россия обязана расплатиться по ним в долларах до 4 мая, иначе стране будет объявлен дефолт.

"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", – заявили в российском ведомстве.

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Пока не известно, какая лазейка в санкциях позволила это сделать и принят ли этот платеж кредиторами. Дело в том, что оплата госдолга РФ в валюте возможна не раньше, чем страна-агрессор вернет доступ к своим замороженным счетам. То есть только в случае снятия санкций, чего не происходило.

При этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что "ни о каком дефолте в России речи быть не может". По ее словам, Министерство финансов РФ "имеет все ресурсы" для выполнения обязательств.

Ранее Россия уже была на грани дефолта 16 марта. Тогда страна тоже должна была произвести выплату по купону в долларах. Но РФ смогла провести тот платеж – благодаря исключению из санкций США. Позже Минфин США закрыл эту лазейку и запретил РФ производить долларовые платежи по госдолгу с российских счетов в американских банках.

Вполне вероятно, что нынешнее заявление РФ является чисто формальным и сделано для того, чтобы потом использоваться в международных судах. В них Россия грозилась обратиться в случае, если ей объявят дефолт. Кремль уже заранее отказался его признавать.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин признавал, что Россия не сможет избежать дефолта 4 мая. Более того, он призывал не считать этот дефолт "чисто техническим".

Дело в том, что иностранные инвесторы сразу после оглашения дефолта, вероятно, объединятся и будут подавать коллективный иск. Это может привезти к целому ряду проблем для РФ. Кроме того, ни российские компании, ни государство не смогут больше брать кредиты в западных странах. Деньги для них подорожают и в том случае, если они будут брать кредиты в Китае.