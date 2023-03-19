Россия готовится к лавине катастроф: кто и почему уничтожает самолеты

После начала полномасштабного вторжения в Украину западные страны ввели санкции против России, которые серьезно ударили и по авиаотрасли. Еще в июне 2022-го Международная авиационная организация заявила, что с безопасностью воздушных полетов в России наблюдаются серьезные проблемы, а сейчас триколорный авиапарк уже стали уничтожать. Количество инцидентов и катастроф идет по нарастающей – за год более 130. И это только начало.

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Санкционный удар

Для российской авиации из-за войны в Украине США, Великобритания и страны Евросоюза ввели санкции. Теперь небо для бортов из РФ закрыто: авиакомпании внесены в черные списки. Запрещена и поставка запчастей в Россию.

Две трети всего авиапарка РФ (около 700 из почти тысячи) – это самолеты западного производства Boeing и Airbus. С марта 2022 года эти компании прекратили техобслуживание российских самолетов и поддержку авиалиний РФ.

Российские авиакомпании были вынуждены разбирать некоторые самолеты на запчасти, чтобы "хоть что-то летало". В итоге только один российский авиаперевозчик – "Аэрофлот" – лишился каждого четвертого самолета.

По данным Telegram-канала Baza, к ноябрю 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" уже не выполняли полеты, большую часть из них "каннибализируют". То есть разбирают на детали, чтобы переставить исправные части на другие самолеты.

Еще 18 бортов находятся на техобслуживании и ждут ремонта. Правда, ждать они могут долго – у "Аэрофлота" не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей. Есть проблема и с тормозными устройствами: на складе авиакомпании всего по несколько подобных деталей для разных типов самолётов.

Например, Airbus-350 не может взлетать и садиться из-за отсутствия запасных колес.

А уже в марте 2023 года стало известно о еще одной серьезной проблеме. Российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Соответственно, в ближайшее время это может привести к остановке полетов на этих самолетах. По данным Росавиации, в РФ 12 операторов Superjet, которые эксплуатируют 160 таких самолетов.

Путь смертников

В середине прошлого года Россия договорилась с Ираном о поставках деталей и оборудования для самолетов, а также об их ремонте и техобслуживании. Это решение шокировало многих экспертов.

"Это, будем говорить прямо, полный П. Иранская гражданская авиация – одна из самых небезопасных в мире. Основная проблема – как раз отсутствие запасных частей к самолетам и колоссальное количество контрафактных или сильно изношенных импортных узлов и деталей крайне низкого качества. Из-за технических проблем 50 % из имеющихся 386 иранских самолетов стоит на земле", – пишет российский аналитик Анатолий Несмиян.

По его информации, самые новые иранские самолеты Airbus А-330 выпущены в 1992 году. Количество авиапроисшествий в Иране снижается, но это связано со снижением объемов самих авиаперевозок, в удельных цифрах иранская безопасность – на уровне самых диких африканских стран.

"И вот теперь-то именно Иран будет выручать российскую авиаотрасль. Лучшей рекламы безоговорочного отказа от полетов на российских самолетах и придумать нельзя", – убежден Несмиян.

Еще в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации, входящая в структуру ООН, поставила России "красный флажок". А это серьезный сигнал о проблемах в области безопасности полетов.

"Он характеризует количество авиакатастроф, количество случившихся в стране отказов, и это говорит, что фактически с момента введения санкций до конца 2022 года Россия скатилась до уровня отсталых стран мира. И если говорить о количестве авиаинцидентов, то регулярно мы видим, что происходят ситуации, когда самолеты возвращаются в аэропорты вылета из-за отказа отдельных систем. Случались в течение года и падения самолетов даже российского производства, то есть тех, которые меньше зависят от западной техники", – прокомментировал FREEDOM ситуацию эксперт по развитию авиационного рынка Богдан Долинце.

В 2022 году в России произошло уже более 130 авиаинцидентов, включая 28 катастроф, и в 2023-м аварии продолжились. Не приходится сомневаться, что сообщения об авиапроисшествиях, связанных с отказом техники и оборудования, будут приходить все чаще, а каждый рискнувший подняться в небо на российском самолете – самый настоящий смертник.