Санкции против России превратили рубли в руины, страна-агрессор стремительно теряет свою экономику. Вскоре уровень жизни достигнет 1980-х. Часть санкций только начала действовать, в то время как новые уже разрабатываются.

Об этом в интервью CBS заявил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх. "Они принимают какие-то отчаянные меры. Например, контроль за движением капитала, запрещающий людям в России вывозить иностранную валюту", – сказал представитель Белого Дома.

О мерах, которые предпринимают в РФ

"Я думаю, что это отчаянный шаг. Он самоизолирует свою экономику. Сейчас Россия находится на пути к уровню жизни советского образца 1980-х годов. Это взгляд в экономическую пропасть, и это результат выбора Путина, и по его реакции я вижу, к чему все идет", – сказал Сингх.

Видео дня

В течение 72 часов после вторжения:

союзники исключили большинство российских финансовых учреждений из SWIFT;

заморозили зарубежные банковские счета десятков российских миллиардеров и начали конфисковывать их имущество, такие как яхта стоимостью 700 миллионов долларов с собственным крытым бассейном;

драматичный удар был нанесен по Центральному банку России;

США и их союзники отрезали Центральный банк от 300 миллиардов долларов, которые он спрятал в американских, европейских и азиатских банках, чтобы российское правительство могло оплатить свои счета.

О тех, кто поддержал санкции и к чему они привели

"Это не похоже ни на что, что мы видели в контексте санкций. И знаете, может быть, с риском... в цитировании Ленина есть определенная ирония, но десятилетия складываются в дни. Вы знаете, Швейцария нарушила многовековой нейтралитет, чтобы присоединиться к этим санкциям", – говорит запомощника президента США.

Почти сразу же рубль превратился в руины, потеряв треть своей стоимости, закрылась Московская биржа. Россияне выстраивались в очереди к банкоматам и обчищали магазины. Кредитные агентства предупредили, что Россия, вероятно, объявит дефолт по своим иностранным займам, чего не случалось с 1918 года во время большевистской революции.

Что будет дальше

"Лучшие прогнозы, которые я вижу сейчас, предполагают, что российская экономика уменьшится вдвое по сравнению с тем, что было до этого вторжения. И мы не гордимся страданиями русского народа. Это война Путина. Это путинские санкции. И это трудности Путина, которые он ставит перед русским народом", – говорит эксперт.

Это давление растет с каждым днем. За последние несколько дней Австралия добавила в свой санкционный список 11 банков. Япония поставила под прицел еще 15 российских чиновников. По данным Brookings Institution, более 30 стран ввели в общей сложности 2500 санкций против российских целей, включая самого Владимира Путина.

О новых санкциях

"Мы можем расширить наши санкции. Итак, примите меры, примените санкции, которые мы уже применили, примените их к другим целям. Примените их к большему количеству секторов. Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись", – отметил Сингх.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Евросоюз ввел новые санкции против России. Они коснулись около 90 российских компаний, в том числе нефтегазовых, но покупать нефть и газ разрешается. Ограничения для других компаний в перечне касается запрета прямых или косвенных продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий двойного назначения.

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