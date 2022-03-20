Богачи из России по-дешевке распродают элитное жилье на Манхэттене - FT

Российские богачи активно пытаются продать свои элитные дома на Манхэттене (Нью-Йорк, США). Они боятся расширения санкций, а также того, что должны будут покинуть Америку, а продать недвижимость уже не смогут.

Об этом сообщает Financial Times (FT). По данным издания, россияне пытаются совершать свои сделки через "проверенных брокеров", чтобы не привлекать внимания. Однако это получается не у всех.

Например, особняк соучредителя "Альфа-банка" Алексея Кузьмичева (фигурирует в санкционном списке) в Верхнем Ист-Сайде был выставлен на продажу за 41 млн долларов. То есть бизнесмен пытается продать жилье на 1 млн долларов дешевле, чем купил в 2016 году.

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"Все они говорят только о продаже", – отметила одна из ведущих брокеров Долли Ленц. Она уверена, что спроса на такое жилье достаточно, ведь американские покупатели стремятся приобрести "российскую элитку" подешевле, пока есть такая возможность.

При этом большинство богачей, которые распродают имущество, не являются олигархами и вряд ли попадут по санкции, считает издание. А директор по исследованиям брокерской компании Serhant Гаррет Дердериан считает, что доля богатых россиян, которые поддались панике, не велика.

Многие богачи из РФ по-прежнему хотят купить жилье на Западе. "Глобальные рынки, такие как Нью-Йорк и Майами, стали излюбленным местом для богатых", – говорит Дердериан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции, введенные против российских олигархов, снимать не будут. А владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович больше не сможет вернуться в Британию.

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