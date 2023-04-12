"Российская экономика на самом деле рушится": Путину удалось обмануть даже МВФ 

Экономисты Йельского университета Джеффри Зонненфельд и Стивен Тянь обвинили МВФ в использовании ложных данных в своих прогнозах об экономической ситуации в РФ. Эксперты, которые специализируются на российской экономики, утверждают, что на самом деле президент РФ Владимир Путин фактически "придумывает" статистические данные, а реальные цифры тщательно скрывают.

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Об этом Зонненфельд и Тянь написали в своей статье в издании Time. Авторы утверждают: МВФ удвоил прогноз роста экономики РФ до 0,7%, они использовали искаженные данные. Это либо "некомпетентность", либо "нечто более зловещее", заявляют эксперты.

Статистика, которую предоставляет Кремль, искажена. Они намеренно не показывают те показатели, которые указывают на проблемы, скрывают данные (в том числе касательно оттока капитала, добычи энергоресурсов, экспорта и импорта).

"Данные о российском ВВП является чистым изобретением из воображения Путина", – утверждают экономисты. Россия искажает данные, а мировые СМИ и международные финансовые организации используют эти цифры и фактически участвуют в пропаганде.

"Российская экономика на самом деле рушится", – говорится в публикации. При этом, российский экономист МВФ сам признал, что нет никакой возможности проверить официальные данные, которые публикует Росстат. На самом деле российская экономика переживает стремительное падение. Помимо энергетической отрасли, страдают и другие сферы.

Падение составляет от 60 до 95%. "Путин не должен выиграть войну дезинформации западных СМИ и политиков, наивно поддающихся его фальшивым экономическим данным", – говорится в публикациях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее о том, что Россия только имитирует "сверхдержаву", заявил Нобелевский лауреат Пол Кругман. Он также отметил, что доходы РФ от продажи газа и нефти упали в два раза.

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