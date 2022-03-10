России запретят продавать газ и нефть: в Конгрессе США поддержали новую санкцию

В США Палата представителей Конгресса 415 голосами (17 против) поддержала запрет импорта энергоносителей из РФ (нефтяное эмбарго). На Штаты такие нововведения значительно не повлияют, так как они покупают у РФ только около 8% своих энергоресурсов.

Об этом говорится на сайте Конгресса. Так, в документе также предусмотрели и действия для того, чтобы приостановить участие России во Всемирной торговой организации (ВТО). Стоит добавить, что похожие планы с отказом от энергоресурсов от РФ разрабатывают также в ЕС, однако там этот процесс может занять годы.

В то же время Великобритания планирует отказаться от импорта энергоресурсов до конца 2022 года. Нефтяное эмбарго стало ответом на военные преступления и полномасштабную войну России против Украины.

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Российскую нефть можно заменить

The Washington Post cообщает о том, что американские власти уже начали переговоры с Венесуэлой для того, чтобы ослабить санкции против них. Им могут разрешить продавать нефтепродукты для того, чтобы компенсировать отсутствие на рынке российской нефти.

В короткие сроки на 1,5 млн баррелей может нарастить добыча Иран, на 1 млн баррелей Венесуэла и на 2,5 млн баррелей другие страны ОПЕК. Что останется России – покажут уже ближайшие две недели. В РФ от ренты на нефть и газ зависело в отдельные годы от 50% до 70% доходов Федерального бюджета.

Сегодня ситуация выглядит так, что РФ сама в ближайшие недели будет просить квоты для своей нефти на мировом рынке. Из-за ее "токсичности" с начала войны с ней отказываются сотрудничать практически все мировые трейдеры, а банки отказываются производить расчеты.

Россия повторила судьбу Ирана

В случае введения нефтяного эмбарго Россия фактически повторит судьбу Ирана. Президент РФ Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины, в результате разрушил экономику собственной страны.

О намерении ввести эмбарго Байден впервые заявил во время своего обращения еще неделю назад, которое транслировалось VOA. Таким образом, Россия шаг за шагом повторяет судьбу Ирана: из ее территории уходят крупнейшие компании, санкции обрезают ее от западных рынков.Нефтяное эмбарго РФ против Ирана привели за несколько лет к падению уровню добычи с 4 млн до 2 млн баррелей в сутки.

Если такую судьбу повторит РФ, то она может потерять около 60 млрд долларов экспортной выручки. "Америка возглавляет эти усилия. Мы высвобождаем из резервов во всем мире 60 млрд баррелей нефти, в том числе США – 30 млрд. Это поможет сдержать цены на горючее в мире и внутри США", – сказал Байден.