Резников рассказал, как Украина собирается оживлять экономику на Донбассе

Стабилизировать экономическую ситуацию на подконтрольных территориях Донбасса можно несколькими способами: финансирование из госбюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов и создание привлекательного климата для инвестиций

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время Публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины". Видео его выступления доступно на Youtube-канале "Кабмин".

"У нас есть четыре пути, как восстановить экономическую жизнь в этом регионе: финансирование из государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов, или создание привлекательного климата для инвестиций. Не отбрасывая первых трех, мы должны двигаться по четвертому варианту – именно через создание инвестиционной привлекательности на этих территориях", – заявил Резников.

Также он рассказал, что стратегия Украины до 2030 года означает для территорий Донецкой и Луганской области, что минимум через три года построят новую железную дорогу. Через 5 лет будет налажена система водоснабжения. Кроме того, европейские страны переведут производство с востока Азии в Украину, будет создан полноценный агрокластер.

По расчетам Центра экономических стратегий, потери в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн. И это без учета стоимости активов, которые находятся на оккупированной территории. По оценкам Венского института международных экономических исследований, затраты на восстановление превысят 21 млрд долларов.

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