Путин "умирает от рака" и обезумел, а Украина удерживает российских захватчиков: о чем писали крупнейшие газеты мира

В крупнейших мировых газетах главная тема номера – ситуация в Украине. Бульварные издания пишут о том, что президент РФ Владимир Путина умирает от рака и анализируют его внешность, а влиятельные финансовые издания размышляют о возможных последствиях катастрофы на ЗАЭС.

OBOZREVATEL сделал обзор обложек главных мировых газет.

The Guardian: Ядерная катастрофа предотвращена за шага до

Одна из самых влиятельных газет в мире The Guardian сделала главным материалам последнего номера атаку на ЗАЭС. Абсолютно ничем не объяснимые обстрелы атомных станций и попытки их захвата – угроза для безопасности всей Европы.

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Financial Times: Россия наносит безрассудный удар по ядерным объектам

Крупнейшая финансовая газета также написала о нападении на ЗАЭС. Ситуация на объекте взволновала весь мир. Что не удивительно, один выстрел и весь мир может пострадать от самой масштабной в истории ядерной катастрофе.

Daily Star: Безумный Влад "умирает от рака"

А вот таблоид (желтое издание) Daily Star на своей передовице утверждает, что Владимир Путин безумен и "умирает от рака". Эту информацию они якобы получили от источников в разведке. Разумеется, анонимных и никем не подтвержденных.

WSJ: спецназ Украины блокирует Россию на линии фронта в Киеве

WSJ сделала темой номера ситуацию вокруг Киева. Газета считает, что украинской армии удается успешно блокировать Россию.

The Sunday Telegraph: "Не испытывайте нас, – говорит Уоллес Путину"

Газета процитировала слова Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Он предостерег Путина, а также заявил, что война России идет не по плану.

Sunday Mirror: Убирайтесь обратно в Россию

А вот Sunday Mirror очень смело обратилась к российским войскам и призвала их вернуться назад в РФ. Однако, россияне, вероятно, это обращение не заметят.

The Independent: Путин: западные санкции сродни объявлению войны

The Independent процитировало слова Путина с его встречи с работницами авиационного транспорта. К слову, на ней президент страны-агрессора чуть ли не впервые за несколько месяцев находится рядом с людьми. До этого даже своих собственных чиновников он усаживал за стол на расстоянии больше 10 метров от себя.

Правда, позже оказалось, что его видео с работницами авиационного транспорта – фейк. Оно смонтировано и, вероятно, записано на фоне зеленого экрана. Во время "встречи со стюардессами" Путин заявил, что введение санкции сродни объявлению войны, но пока еще это не объявление войны.