Путин ударил по границам с НАТО, последнее предупреждение: обложки главных мировых газет

Александр Литвин
Mакроэкономика
3 минуты
Путин угрожает всем
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Удар президента РФ Владимира Путина по военной базе во Львовской области мировые СМИ назвали "смертельным предупреждением" Западу. Война достигла границ НАТО и теперь отказываться от активного участия в войне становится сложнее и сложнее.

О чем писали главные мировые газеты, читайте в обзоре OBOZREVATEL.

The New York Times: Москва ударила по военной базе недалеко от Польши

Москва бьет по границам НАТО

Газета пишет о том, что предсказать, чем закончится война, крайне сложно. Если американская разведка безошибочно предугадала военное вторжение, то теперь сказать, как далеко пойдет Путин и будет ли НАТО втянуто в войну, никто не может. И с каждым днем российские ракеты приближаются к границам Польши все ближе и ближе.

Видео дня

i: Удары Путина приближают войну к НАТО

Война приблизилась к НАТО

Ежедневная британская газета также написала о ситуации во Львовской области. Чем ближе взрывы к границам ЕС, тем больше европейцы понимают, что наблюдать за войной и помогать финансово и вооружением не получится.

The Sun: налет Путина на границу с НАТО

Путин играет с огнем

Газета также написала о ситуации во Львовской области. Они винят Путина в эскалации.

Daily Mail: смертельное предупреждение Путина Западу

Путин продолжает агрессию

Журналисты считают, что действия Путина – предупреждение для НАТО и прямая военная угроза. Будет ли достойный ответ на такую агрессию, пока не известно.

Daily Star: дикая агрессия Влада

Издание удивляется необъяснимой агрессией Путина (в прессе его называют "Владом"). Как долго будет продолжаться агония президента РФ, никто сказать не может.

Daily Express: Ракетный удар Путина приводит к войне на границе НАТО

Путин ударил по границам с НАТО, последнее предупреждение: обложки главных мировых газет

The Times: Война достигла границы НАТО

Путин ударил по границам с НАТО, последнее предупреждение: обложки главных мировых газет

The Telegraph: США предупреждают Путина, когда он ведет войну с Западом

Путин ударил по границам с НАТО, последнее предупреждение: обложки главных мировых газет

The Guardian: Россия обостряет войну в Украине атакой вблизи границы с НАТО

Путин ударил по границам с НАТО, последнее предупреждение: обложки главных мировых газет

FT: Российский удар по базе на западе Украины посылает НАТО предупреждающий сигнал

Путин ударил по границам с НАТО, последнее предупреждение: обложки главных мировых газет

Абсолютное большинство крупнейших мировых газет написало о том, что Путин фактически прислал предупреждение НАТО.

Путин ударил по границам с НАТО, последнее предупреждение: обложки главных мировых газет
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