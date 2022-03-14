Путин ударил по границам с НАТО, последнее предупреждение: обложки главных мировых газет
Удар президента РФ Владимира Путина по военной базе во Львовской области мировые СМИ назвали "смертельным предупреждением" Западу. Война достигла границ НАТО и теперь отказываться от активного участия в войне становится сложнее и сложнее.
О чем писали главные мировые газеты, читайте в обзоре OBOZREVATEL.
The New York Times: Москва ударила по военной базе недалеко от Польши
Газета пишет о том, что предсказать, чем закончится война, крайне сложно. Если американская разведка безошибочно предугадала военное вторжение, то теперь сказать, как далеко пойдет Путин и будет ли НАТО втянуто в войну, никто не может. И с каждым днем российские ракеты приближаются к границам Польши все ближе и ближе.
i: Удары Путина приближают войну к НАТО
Ежедневная британская газета также написала о ситуации во Львовской области. Чем ближе взрывы к границам ЕС, тем больше европейцы понимают, что наблюдать за войной и помогать финансово и вооружением не получится.
The Sun: налет Путина на границу с НАТО
Газета также написала о ситуации во Львовской области. Они винят Путина в эскалации.
Daily Mail: смертельное предупреждение Путина Западу
Журналисты считают, что действия Путина – предупреждение для НАТО и прямая военная угроза. Будет ли достойный ответ на такую агрессию, пока не известно.
Daily Star: дикая агрессия Влада
Издание удивляется необъяснимой агрессией Путина (в прессе его называют "Владом"). Как долго будет продолжаться агония президента РФ, никто сказать не может.
Daily Express: Ракетный удар Путина приводит к войне на границе НАТО
The Times: Война достигла границы НАТО
The Telegraph: США предупреждают Путина, когда он ведет войну с Западом
The Guardian: Россия обостряет войну в Украине атакой вблизи границы с НАТО
FT: Российский удар по базе на западе Украины посылает НАТО предупреждающий сигнал
Абсолютное большинство крупнейших мировых газет написало о том, что Путин фактически прислал предупреждение НАТО.