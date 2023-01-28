Путин пытается использовать Турцию, чтобы снова продавать газ в ЕС: Россия терпит сокрушительные потери

Россия потеряла свой главный рынок сбыта газа - ЕС. Их доля в европейском импорте упала с 40% до 10%. Теперь президент РФ Владимир Путин пытается сохранить хотя бы часть оборота, пытаясь продавать российский газ через Турцию.

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Об этом в своей колонке для Atlantic Council написала эксперт энергетических рынков Аура Сабадус. Так, ЕС удалось накопить рекордные запасы газа накануне отопительного сезона. Хранилища были заполнены более чем на 90%. При этом из-за диверсификации, поставок сжиженного газа и аномально теплой погоды объемы потребления голубого топлива значительно сократились.

Цена на газ в Европе упала до 16-месячного минимума. Спрос на сжиженный газ также снизился со стороны Китай, так как страна все еще не восстановила свою промышленность после коронавируса.

"Газпром", возможно, теперь стремится частично возродить свое состояние, используя Турцию в качестве черного хода. Он планирует продавать газ турецкому газовому оператору BOTAS, который затем будет продавать его в Европу как обеленный турецкий газ", – пишет эксперт.

И хотя Россия может частично сохранить хотя бы часть поставок, стратегически они уже проиграли газовую войну. Оказалось, что ЕС может легко справиться и без российских энергоресурсов.

Ситуация в "Газпроме" при этом стремительно ухудшается. Падение добычи составило 20% в 2022 году, что является крупнейшим годовым падением в истории компании. "Газпрому" удалось увеличить экспорт газа в Китай на 5,4 млрд куб. м, но он потерял большую часть своего европейского рынка в 140 млрд куб. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, между США и их западными союзниками растет напряженность из-за ухудшения экономического состояния Украины. Американские власти все больше побуждают ЕС увеличить финансовую помощь нашему государству, которое продолжает бороться против агрессора.

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